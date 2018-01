dpa/Nestor Bachmann Audio: Antenne Brandenburg, 17.01.2018, Martina Münch | Bild: dpa/Nestor Bachmann

Landeshauptarchiv Brandenburg - Akten zu NS-Verbrechen werden digitalisiert

17.01.18 | 15:52 Uhr

Mehr als 1.000 Akten der Behörden in Brandenburg zu Verbrechen während der NS-Zeit sollen künftig im Internet abrufbar sein. Dafür kooperiert das Landeshauptarchiv mit dem Holocaust Memorial Museum in Washington.

Es sind vergilbte Verwaltungsakten - doch sie schildern erschütternde Einzelschicksale aus der Nazi-Zeit. Künftig sollen mehr als 1.000 wichtige Dokumente des Landeshauptarchiv Brandenburgs im Internet abrufbar sein. Das Archiv vereinbarte dazu mit dem Holocaust Memorial Museum in Washington eine Kooperation, wonach rund 900.000 Seiten aus 1.138 Akten digitalisiert werden, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Zunächst sollen die Dokumente - unter anderem Polizeiakten - für die Forschung in den USA genutzt werden können. Mittelfristig - ab dem Jahr 2020 - sollen sie aber auch direkt auf der Homepage des Landesarchivs abrufbar sein. Das Museum stellt für die Digitalisierung durch einen Dienstleister rund 100.000 Euro zur Verfügung.

Außenmagazin des Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Potsdam-Golm

Pfarrer verweist auf jüdische Herkunft von Jesus

In dem Archiv befinden sich unter anderen Unterlagen zur Beschlagnahme und dem späteren Verkauf des Segelbootes des jüdischen Physikers Albert Einstein, der sich damals bereits in den USA aufhielt. In einem anderen Dokument wenden sich Inhaber eines Kaufhauses an die Industrie- und Handelskammer Berlin, weil sie vom Boykott jüdischer Geschäfte betroffen waren. Auch die Verfolgung eines Pfarrers aus der Uckermark, der auf die jüdische Herkunft von Jesus verwiesen hatte, ist im Archiv enthalten.





Dokumente noch Papierform oder Mikrofilme

Bislang stehen die Suchkataloge des Landeshauptarchivs zwar schon im Internet zur Verfügung, nicht aber die Dokumente selbst. Diese lagern in Papierform oder als Mikrofilme im Archiv in Potsdam-Golm. Die jüngsten Dokumente stammen von der Landesregierung am Anfang des 21. Jahrhunderts. Nach Angaben des Direktors des Archivs, Klaus Neitmann, sollen demnächst unter anderem auch Dokumente zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Brandenburg digitalisiert werden.



Wegen Populismus und Nationalismus wichtiger denn je

Kulturministerin Martina Münch (SPD) sagte, Archive seien die zentralen Quellen für das Verständnis der Vergangenheit und Gegenwart. Die Kooperation zur Aufarbeitung des millionenfachen Völkermordes an den Juden und weiterer Menschen in der NS-Zeit sei gerade angesichts der Zunahme von Populismus und Nationalismus wichtiger denn je.

Münch sagte dem rbb, in Bezug auf die NS-Zeit wolle man noch mehr wissen, wie die Verfolgung tatsächlich vonstatten gegangen und wie sie verwaltungstechnisch umgesetzt worden sei. Sie müsse feststellen, dass es unheimlich wichtig sei, darüber zu informieren, wie es zu Totalitarismus, Antisemitismus und Rassismus komme. "Deswegen sind diese scheinbar alten Archivmaterialien ganz brandaktuell für uns", so Münch im Gespräch mit der rbb-Welle Antennte Brandenburg.



Der Direktor des Archivprogramms des Museums, Radu Ioanid, sagte, die digitalen Daten würden die vergleichende Forschung erleichtern. Das Museum zählt jedes Jahr rund 1,7 Millionen Besucher und engagiert sich vor allem mit Hilfe von Spenden auch in der Forschung. In Deutschland kooperiert es bereits mit Staatsarchiven in Berlin, Hamburg und Bayern.