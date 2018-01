Dem Keyboarder der Band "Rammstein", Flake, gefällt es offenbar in seinem Heimatkiez Prenzlauer Berg nicht mehr so gut wie früher. In einem Interview in der "Süddeutschen Zeitung" online sagte er: "Ich musste im Kopf mit dem Gedanken abschließen, dass das der Prenzlauer Berg ist, den ich kenne und geliebt habe. Es leben inzwischen sehr viele unangenehme Menschen hier."

Früher habe ihm besser gefallen, dass dort alles freier gewesen sei – "denn es war gar nichts verboten, weil so wenig da war, dass es nicht nötig war, Dinge zu verbieten", so der Musiker in dem Gespräch. "Der Bezirk jetzt und die Straßen meiner Kindheit haben nichts mehr miteinander zu tun. Es ist, als sei die Wohnung in eine andere Stadt gesetzt worden." Heute erinnere ihn der Kiez am ehesten an Nürnberg. "Es gemahnt mich hier vieles an eine westdeutsche Kleinstadt", sagte er.

Flake, 1966 geboren, ist im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Als Kind habe er den Prenzlauer Berg als grau empfunden. Damals habe kaum ein Geschäft offen gehabt, die Hausfassaden hätten gebröckelt. Trotzdem habe er sehr schöne Erinnerungen an das Viertel. Zwischenzeitlich wohnte er auf einem Anwesen in brandenburgischen Liebenwalde. Seit einigen Jahren wohnt er wieder im Prenzlauer Berg. Er sei froh, dass die Band Rammstein sich hier eine Wohnung leisten könne, so Flake.