Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 24.01.2018 | 22:08 Uhr

"Wenn heute nicht mal mehr Gedichte über Alleen, Blumen und Frauen verfasst werden dürfen, dann haben wir echt ein Problem in unserer Gesellschaft."



In der Tat.

Da wird dann ein allzu grade Linie von einem harmlosen Gedicht zu jenen Typen gezogen, deren Weltbild in der "technischen Ingebrauchnahme der Frau" besteht. So, als würden die enschlägig Veranlagten erst einmal Gedichtbände und an Hauswänden künstlerisch angebrachte Gedichte lesen würden, um ihre frauenverachtenden Taten zu vollbringen.



Der Konsum einschlägiger Pornozeitschriften, die in Bahnhofsbuchhandlungen offensichtlich mehrere Regalmeter füllen und das Herumposieren von Play-Mates auf Motorraum-Hauben reicht für die einschlägig Veranlagten vollkommen aus.



Weil dem einen nicht beigekommen wird, wird sich am anderen ausgetobt.