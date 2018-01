Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Audio: Inforadio | 24.01.2018 | Andrea Heinze | Bild: Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Ausstellung über Stalin-Kult - Der rote Gott als gefallener Koloss

24.01.18 | 12:58 Uhr

Diktator, Massenmörder und Idol der frühen DDR: Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, wie sehr Stalin zu Beginn der 50er Jahre als Held verehrt wurde – auch in der DDR. Warum und wie sehr, zeigt jetzt die erste Sonderausstellung der Gedenkstätte Hohenschönhausen.

Der mächtige Stalin, ein gefallener Koloss: Eine riesige Bronzefigur des sowjetischen Diktators Stalin liegt gleich am Eingang zum Geschichtsrundgang in der Stasiopfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen. In ihrer ersten Sonderausstellung "Der Rote Gott - Stalin und die Deutschen" setzt sich die Schau ab Donnerstag mit dem Personenkult um den sowjetischen Diktator in der frühen DDR auseinander.

Stalin-Statue wird angeliefert in Berlin | Bild: Abendschau

Historiker haben eigens für die Ausstellung die knapp fünf Meter hohe Figur in der Mongolei ausfindig gemacht. Sie gehört laut Gedenkstätte zu der Serie, aus der auch das Stalinbild auf der früheren Stalinallee, heute Karl-Marx-Allee, in Ost-Berlin stammt. Dass die Statue nicht aufrecht stehend, sondern liegend präsentiert wird, sei ein wichtiges Symbol, um die heroische Ausstrahlung Stalins zu brechen, erklärte der Direktor der Gedenkstätte Hubertus Knabe: "An diesem Ort, wo Menschen gelitten haben und wo ein großes Stalin-Bild hing, das die Inhaftierten gleich bei der Einlieferung zu sehen bekamen, ist es wichtig, auch in der Symbolik deutlich zu machen, dass diese Zeiten vorbei sind - dass der Mann ein Verbrecher war und nicht in der heroischen Pose gezeigt werden sollte, wie das früher der Fall war."

Der rote Gott kommt

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Für die Ausstellung "Der rote Gott" wurde eine fünf Meter hohe Statue aufgestellt. Bei der Nachbildung handelt es sich um einen Abguss aus Mongolei.



Bild: Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Der allgegenwärtige Personenkult um den sowjetischen Diktator Stalin sollte die DDR-Bevölkerung auf die SED-Herrschaft einschwören. Die Ausstellung in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen hat Reliquien aus der Zeit zusammengetragen.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Bei Anwohnern, die schon zu DDR-Zeiten in Ost-Berlin gelebt haben, weckt die Statue Erinnerungen.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Der Stalin-Propaganda wird die massive Gewalt bei der Errichtung der Diktatur entgegengestellt.

Bild: Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen Retuschierte Fotos verdeutlichen, wie die Geschichtsschreibung gefälscht werden sollte: Stalin war omnipräsent.

Bild: Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen Entwürfe zeigen die gigantomanischen Pläne für die Umgestaltung der Mitte Berlins.

Andreas Engwert hat die Ausstellung kuratiert. Zu sehen ist sie in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Der Eintritt ist frei.













Stalinkult und Speziallager

Die Schau dokumentiert, wie die SED-Führung unter Walter Ulbricht alles daran setzte, die Ostdeutschen auf den sowjetischen Machthaber als großes Vorbild einzuschwören. Und das, obwohl Millionen Verhungerte und Hunderttausende Erschossene auf das Konto des 1953 verstorbenen Sowjet-Führers gingen.



In diesem Zusammenhang ist auch die heutigen Gedenkstätte Hohenschönhausen von historischer Bedeutung: Hier hatten die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg ein Speziallager eingerichtet, in dem unter anderem auch Gegner des Kommunismus untergebracht wurden. Ab 1946 befand sich im Keller des Gebäudes das zentrale sowjetische Untersuchungsgefängnis für Ostdeutschland. Im April 1951 übernahm das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) das Gefängnis.

So präsentiert die Ausstellung unter anderem Fotos von Deutschen, die seit 1945 im Osten Deutschlands zum Tode verurteilt worden waren, und in Moskau erschossen wurden. Zu sehen sind aber auch Videos, in denen Politiker wie Walter Ulbricht Lobreden auf Stalin halten oder Propagandaplakate mit dem Konterfei Stalins. Andere Exponate zeigen Fotos, aus denen ehemalige Weggefährten des Diktators weg retuschiert wurden, weil sie in Ungnade gefallen waren, wie etwa Leo Trotzki.

infos im netz dpa/Bernd von Jutrczenka Stalin und die Deutschen - "Der rote Gott" 26. Januar bis 30. Juni 2018

Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen

Genslerstraße 66 | 13055 Berlin

Geöffnet täglich 9 bis 18 Uhr

Massenaufmärsche und Propaganda-Filme

Es sei für die sowjetischen Propagandisten nicht leicht gewesen, nach zwölf Jahren NS-Diktatur in der DDR einen neuen Führerkult für Josef Stalin aufzubauen, sagte der Kurator Andreas Engwert. Massenaufmärsche, Denkmäler und überlebensgroße Portraits zielten darauf ab, die ostdeutsche Bevölkerung auf die SED-Herrschaft einzuschwören. Viele Exponate in der Ausstellung zeugen davon, dass das gelang: "Die Zielgruppe für den Stalinkult sind natürlich die jungen FDJler. Da ist wahrscheinlich eine ehrliche Begeisterung zu spüren", so Engwert. "Wir zeigen auch Propaganda-Filme, und da sehen sie die Massenveranstaltungen des Stalinismus. Das ist in Szene gesetzt natürlich, aber man ahnt bei dem ein oder anderen eine ehrliche Begeisterung für den Menschen, der die DDR nun voranbringen kann, im Sinne des Kommunismus."

Dass ein Diktator und Massenmörder so vergöttert werden konnte, ist heute nur noch schwer zu verstehen. Doch die Auseinandersetzung mit der Selbstdarstellung von Diktatoren oder Autokraten ist ein zeitloses Thema: "Wenn man heute sieht, wie sich Erdogan, Putin und diverse andere Menschen inszenieren, dann ist es spannend zu sehen, dass es historische Wurzeln für bestimmte Phänomene gibt", sagt der Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe. "Aber es hat auch mit unserer Sicht auf die DDR zu tun. Wie kann es sein, dass sich so viele intelligente Leute für den frühen Kommunismus begeistert haben? Das ist auch spannend, finde ich."