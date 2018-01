Bild: Thomas Aurin

Berliner Favoriten fürs Theatertreffen - Jede Wette: Es wird ein "Faust"!

28.01.18 | 12:15 Uhr

Am Dienstag vergibt die Jury ihre zehn Einladungen zum Berliner Theatertreffen. Fabian Wallmeier spekuliert, welche Berliner Inszenierungen Chancen haben könnten – und legt sich auf zwei Favoriten fest.

Jede Wette: Wenn die Jury des Berliner Theatertreffens am 30. Januar ihre diesjährige Auswahl bekannt gibt, wird auch "Faust" in der Regie von Frank Castorf unter den zehn eingeladenen Inszenierungen sein. An der großen Abschiedsinszenierung, die am Ende seiner 25-jährigen Intendanz an der Berliner Volksbühne noch einmal alles auf den Punkt brachte, was Castorf ausmacht, führte im vergangenen Jahr kein Weg vorbei. Castorf hat auch diesen Stoff auf links gedreht, Figuren umgedeutet in typische Volksbühnen-Figuren: Martin Wuttke etwa labert sich in der Titelrolle linkisch-prahlerisch um Kopf und Kragen und dreht am Ende auf dem Dreirad seine Runden. Sophie Rois erhielt für ihre Darstellung allerhöchste Weihen: den einmal im Jahr verliehen Gertrud-Eysoldt-Ring. Sie ist als Hexe unnahbar-ironisch und singt herzzerreißend den "Leiermann" von Franz Schubert. Überhaupt webt Castorf wieder allerlei andere Stoffe in seine Inszenierung ein, dieses Mal geht es schwerpunktmäßig um die französische Kolonialgeschichte. Wer am Ende dieser sieben herausfordernden, quälenden und am Ende doch wieder ungeahnte Glückshormone freisetzenden Stunden noch bei Sinnen war, wusste: Diesen "Faust" werden wir im Mai beim Theatertreffen sehen.

Von Dercon kommt eine Inszenerierung in Frage

Castorfs Nachfolger Chris Dercon hat derweil in der ersten Hälfte seiner ersten Spielzeit vor allem, oder zumindest am sichtbarsten, für Proteste gesorgt. Ob er tatsächlich wie versprochen ein neuartiges Ensemble aufbaut, ob das Haus in erster Linie Co-Produktionsstätte für Tanztheater wird, kurz: wohin er mit seiner Volksbühne will, kann jetzt noch niemand seriös beantworten. Für das Theatertreffen 2018 kommt aber immerhin eine Inszenierung in Frage: Susanne Kennedy setzt in ihrem Sterbedrama "Women in Trouble" den Darstellern entstellende Masken auf und lässt sie verloren auf einer Drehbühne durch ein kalt-buntes, zwischen Spa, Arztpraxis und Fernsehstudio angesiedeltes Interieur schleichen. Die Texte dazu kommen vom Band: Werbebotschaften, Ratgeberprosa, Filmzitate – sogar ein Beipackzettel wird verlesen. Dieses maximal künstliche Quälerei-Theater entwickelt einen Sog, der den Castorfschen Glücksmomenten nicht unähnlich ist. Ganz neu ist er auch nicht: Mit ähnlichen Verfremdungen, ähnlichen Masken arbeitet sie seit Jahren, auch in ihren 2014 und 2015 zum Theatertreffen eingeladenen Arbeiten "Fegefeuer in Ingolstadt" und "Warum läuft Herr R. Amok". Aber mit "Women in Trouble" hat sie eine neue Radikalitätsstufe erreicht.

Das BE könnte mit dem "Kreidekreis" punkten

Am Berliner Ensemble, wo, zur selben Zeit wie Dercon an der Volksbühne, Oliver Reese die Leitung von Claus Peymann übernahm, steht in erster Linie klassisches Schauspieltheater auf dem Programm. Reese hat ein Ensemble zur Verfügung, das es durchaus mit denen des Deutschen Theaters und der Schaubühne aufnehmen kann. Der einzige ernsthafte Kandidat für eine Einladung zum Theatertreffen dürfte Michael Thalheimer sein, der zum Leitungsteam des neuen BE gehört. Am letzten Abend des Eröffnungswochenendes inszenierte er den Hausheiligen Bert Brecht. "Der kaukasische Kreidekreis" wird in seiner textlich und lichtchoreographisch entschlackten Fassung zum Schauspielfest seiner Hauptdarstellerin: Stefanie Reinsperger, einer darstellerischen Naturgewalt, wie es in Berlin gerade keine Zweite gibt. Für das BE wäre die Einladung das Ende einer langen Durststrecke: 2001 war es zuletzt beim Theatertreffen vertreten, mit Shakespeares "Richard II." in der Regie von Peymann. Fast so lange wartet auch die Schaubühne schon auf eine Einladung: 2006 wurde ihr zuletzt diese Ehre zuteil, mit Ibsens "Hedda Gabler", inszeniert von Thomas Ostermeier, damals wie heute künstlerischer Leiter des Haues am Kurfürstendamm. In diesem Jahr stehen die Chancen wieder nicht allzu gut – es sei denn, die Jury kann sich für eine englischsprachige Co-Produktion erwärmen, die an der Schaubühne im Rahmen des FIND-Festivals uraufgeführt wurde: In "Hamnet" von der irischen Theatertruppe Dead Centre. Das Stück ist über weite Strecken eine One-Boy-Show. Der elfjährige Ollie West trägt den Abend phänomenal gut. Er spielt den einzigen, früh verstorbenen Sohn von William Shakespeare, in einem trickreich inszenierten Spiel mit Dies- und Jenseits.

Auch das Gorki hat vielleicht Chancen

Am Maxim-Gorki-Theater liegt die jüngste Einladung erst zwei Jahre zurück: Yael Ronen zeigte ihre Nahost-Versuchsanordnung "The Situation" – ein Jahr nachdem sie mit "Common Ground", der Aufarbeitung einer Ensemblereise nach Bosnien eingeladen gewesen war. Dass sie mit ihrer "Roma Armee" dieses Jahr wieder ausgewählt wird, ist nicht allzu wahrscheinlich. Das Gorki könnte aber mit einem anderen Hausregisseur punkten: Nurkan Erpulat brachte mit "Hundesöhne" (mittlerweile umbenannt in "Das große Heft") drei zusammengehörige Romane der Französin Ágota Kristóf auf die Bühne. Die Geschichte um ein Zwillingspaar, das in den Nachkriegswirren getrennt wird (oder vielleicht in Wirklichkeit nur eine Person ist), hat er als konzentrierte Papierschlacht inszeniert - im wahren Sinn des Wortes: Papierbahnen sind das entscheidende Bühnenelement.

Am DT gibt es zwei denkbare Kandidaten

Vom Deutschen Theater kommen vor allem zwei Inszenierungen in Frage. Carl Zuckmayers "Der Hauptmann von Köpenick" überzeugte die meisten Kritiker vor allem wegen des Hauptdarstellers: Milan Peschel spielt in der Inszenierung von Jan Bosse die Titelrolle. Er tritt in große Fußstapfen: Auch Stars wie Otto Sander, Heinz Rühmann und Harald Juhnke haben den Hauptmann schon verkörpert. Knapp zwei Wochen vor der Bekanntgabe der eingeladenen Stücke kam am DT dann noch ein weiterer Abend heraus, der Chancen auf eine Einladung haben könnte: Sebastian Hartmann hat die Unmöglichkeit gewagt, James Joyces Jahrhundertroman "Ulysses" auf die Bühne zu bringen. Die ohnehin nicht allzu umfangreiche äußere Handlung des Mammutwerks hat er dabei gleich ganz weggelassen – und sich auf die Gedankenwelt des Romans konzentriert. Er hat mit seinem starken Ensemble, unter anderem mit Ulrich Matthes, Bernd Moss und Judith Hofmann, einen weitverzweigten bildstarken Abend geschaffen, bei dem das unmittelbare Verstehen für den Zuschauer nur eine untergeordnete Rolle spielen kann.

Noch ein Kandidat: das Totaltheater von Vinge und Müller

Aber sind diese Abende zwingende Kandidaten fürs Theatertreffen? Nein, keine der Inszenierungen von DT, BE, Schaubühne, Gorki und der neuen Volksbühne dürfte man als gesetzt ansehen. Bei den kleineren Häusern drängt sich noch weniger auf. Inszenierungen, die den Erfolg der Sophiensaele und des HAU wiederholen könnten, die 2017 mit jeweils einer Co-Produktion vertreten waren, sind dieses Mal nicht in Sicht. Sollte also womöglich dieses Jahr nur eine Einladung nach Berlin verschickt werden? Nein, es gibt neben Castorfs "Faust" noch einen zweiten sehr heißen Kandidaten. Fernab des Berliner S-Bahn-Rings eröffnete im Juli vergangenen Jahres eines der großen Theaterspektakel des Jahres: das "Nationaltheater Reinickendorf". Es waren wilde, lange Abende. Nur der letzte Abend war nach sechs statt zwölf Stunden zu Ende. Vedard Vinge und Ida Müller zelebrierten an zehn Abenden ihr in jeder Hinsicht einzigartiges Totaltheater, zwischen Ibsen und Kot-Schmierereien, mit maskierten Darstellern und beglückt zu Tode genervten Zuschauern. Ein so stimmiges Gesamtgebilde aus Ideen, Theaterraum, Bühnenbild, Text, Regie, Schauspiel, Projektionen und so weiter bekommt man nur bei den beiden. Beim Theatertreffen waren Vinge/Müller 2012 schon einmal vertreten – mit einem Total-"John Gabriel Borkman" aus dem Prater der Volksbühne. Das "Nationaltheater Reinickendorf" lief nun im Rahmen der "Immersion"-Reihe der Berliner Festspiele. Diese würden sich also gewissermaßen selbst einladen - aber nur indirekt, denn die Auswahl trifft eine unabhängige Jury. Welche Berliner Inszenierungen werden also zum Berliner Theatertreffen eingeladen? Jede Wette: das "Nationaltheater Reinickendorf" von Vinge und Müller und der Castorfsche "Faust" von der alten Volksbühne. Dem gebührt auch das letzte Wort: Faust: Die Wette biet ich!

Mephistopheles: Topp!

Faust: Und Schlag auf Schlag!

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch! du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!