Die Ursache für die Überschwemmung in der Deutschen Oper Berlin an Heiligabend ist geklärt. Personal der Reinigungsfirma hatte ohne Absicht die Sprinkleranlage auf der Bühne in Gang gesetzt, wie das Opernhaus am Freitag mitteilte. Die Reparaturarbeiten bei laufendem Spielbetrieb würden voraussichtlich noch bis zur Sommerpause dauern.

Von dem Schaden sind besonders die Ober- und Untermaschinerie sowie die Bühnenbeleuchtung betroffen. Ein Gastspiel des Ballet de Monte-Carlo wurde deswegen abgesagt, und andere Aufführungen mussten angepasst werden.