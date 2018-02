dpa/Jens Kalaene Audio: Inforadio | 31.01.2018 | Magdalena Bienert | Bild: dpa/Jens Kalaene

Versace-Retrospektive in Berlin - Allet Versahtsche, oder wat?

31.01.18 | 13:33 Uhr

Vor fast genau 40 Jahren gründete Gianni Versace sein gleichnamiges Modelabel, vor 20 Jahren wurde er in Miami erschossen. In Berlin wird nun seine bislang größte Werkschau gezeigt. Sie ist ein Rausch der Farben. Von Magdalena Bienert

Ein Medusa-Kopf, schwarz-weiße Mäanderketten und opulente schwarz-goldene Barock-Drucke: Versace pur, zu erkennen auf den ersten Blick - und das nicht nur auf Kleidung. Auch Schmuck, Sonnenbrillen, Teppiche und Porzellan hat der umtriebige italienische Star-Designer zu Lebzeiten (1946 – 1997) kreiert.

Versace ist zurück in Berlin

Mit der Schau ist Gianni Versace nach fast einem Vierteljahrhundert nach Berlin zurückgekehrt: 1994 fand seine letzte, damals noch selbstkuratierte, Ausstellung unter dem Titel "Signatures" im Berliner Kunstgewerbemuseum statt. Damals plante Versace, unbedingt nach Berlin zurückzukommen. Nur drei Jahre später, auf dem Höhepunkt seiner Erfolge, wurde er ermordet.

Infos im Netz Foto: Magdalena Bienert/rbb Die Schau in Berlin Bis zum 13. April läuft die Versace-Retrospektive im Berliner Kronprinzenpalais Unter den Linden. Geöffnet ist täglich 10-20 Uhr und der Eintritt kostet 14 Euro.

Die Retrospektive im Berliner Kronprinzenpalais zeigt ausschließlich Modelle, die er noch selbst entworfen hat, in der Zeit zwischen 1978 und 1997. Damals habe Versace die ganze norditalienische Mode-Szene aufgemischt, sagt Kurator Karl von der Ahé: "In die vielen traditionellen Familienunternehmen wie Max Mara oder Cerruti hat er Unruhe reingebracht - auch durch seine Inszenierungen. Zu einer Zeit, wo es noch kein Instagram gab, hat er eine Markenwelt entwickelt, wie kein anderer." Als Gianni Versace 1997 vor seinem Haus in Miami von einem Callboy und Serienmörder erschossen wurde, stand die Modewelt still.

"Er schläft in Versace, er isst von Versace"

Die Ausstellung ist mit über 300 Teilen die bislang größte Versace-Schau. Bis kurz vor der Eröffnung wusste das Kuratorenteam noch nicht, was tatsächlich noch ankommt und was nicht. Und sie waren heilfroh, die mit teilweise über zwei Millionen Euro versicherten Pakete heil in den Händen zu halten.

Ein bunter Rausch: die Schau im Kronprinzenpalais Bild: Foto: Magdalena Bienert/rbb

Sämtliche Stücke stammen aus dem Besitz der vier führenden Versace-Sammler: aus Brasilien, Griechenland, den USA - und aus Italien. Einer der leidenschaftlichsten sei Antonio Caravano aus Neapel, der in die ikonografische Welt von Versace vor über 25 Jahren eingetaucht ist. "Caravano ist Süditaliener. Er liebt das Pralle, die Farben, das Krasse, er lebt das. Wenn man ihn fragt: Was machst du? Dann sagt er: It´s my passion!", beschreibt ihn Kurator von der Ahé. Als glühender Versace-Fan habe er sein ganzes Haus in Versace eingerichtet: "Er schläft in Versace, er isst von Versace, also er lebt dieses Leben."



Und was sagt Giannis Schwester Donatella, die das Label seit seinem Tod führt, zur größten Retrospektive? Karl von der Ahé verdreht die Augen. "Na ja, Donatella… also das Haus Versace sagt: It's a private initiative".

Goldene Sicherheitsnadeln, Perlen und Leserkorsagen

Sieben Räume präsentieren unter anderem die berühmten bunten Seidenhemden, die Versace zur damaligen Zeit nur mit modernsten Techniken so brillant bedrucken konnte. Seine Lederkorsagen-Kleider aus der Bondage-Kollektion trugen Models wie Naomi Campbell. Die Kollektion mit den goldenen Sicherheitsnadeln wurde perfekt inszeniert von Liz Hurley in den 1990ern. Auch der Hochzeitsanzug, den Gianni Versace für seinen Freund, den Musiker Sting, designte, hängt im Kronprinzenpalais. Ein Unikat, genau wie das 70.000 Euro teure Bustier: Handbestickt und mit Perlen besetzt zeigt es Gustav Klimts Bildnis der "Frau in Gold", Adele Bloch-Bauer. Versace arbeitete viel mit Künstlern oder Stiftungen zusammen. So entstand auch seine Pop-Art-Kollektion mit Andy Warhols Konterfei von Marilyn Monroe.

Gianni Versace - Popjewitter zum Anziehen

Bild: dpa Das ist die Mode von Gianni Versace. Auf ein intensives Leben folgte ein dramatisches Ende: 1997 wurde der Designer in Miami ermordet, 20 Jahre später erinnert in Berlin eine Ausstellung mit vielen Leihgaben und Unikaten an ihn. Zu sehen bis 13. April 2018 im Kronprinzenpalais.

Bild: Magdalena Bienert Immer etwas schrill und opulent...Blick in die Ausstellung.

Bild: dpa Gianni Versace kam 1946 im süditalienischen Reggio di Calabria zur Welt. Sein Vater war Handelsreisender, seine Mutter Schneiderin. Er sei "in Kleider hineingeboren", sagt der Moderschöpfer später über seine Kindheit.

Bild: dpa Zu Deutschland hat Versace eine besondere Verbindung: Seine erste Modenschau geht 1978 im westfälischen Lippstadt über den Laufsteg. Eine erste Ausstellung zu seinem Werk findet 1994 in Berlin statt.

Bild: dpa Anfang der 1990er-Jahre hilft er, viele der Super-Models groß zu machen. Für Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Linda Evangelista hat Versace immer wieder auch Einzelstücke geschneidert.

Bild: dpa Am 15. Juli 1997 wird Gianni Versace auf den Treppen seiner Villa in Miami Beach erschossen. Der Täter, ein Callboy und Serienmörder, nimmt sich wenig später das Leben. Der Fall sorgt für viele Spekulationen.

Bild: dpa Seit dem Tod ihres Bruders führt Donatella Versace (Mitte) die Geschäfte des Modehauses erfolgreich weiter.

Rausch von Farben und Formen

Gianni Versace hat aber nicht nur durch seine Mode, sondern auch durch seinen offenen, homosexuellen Lebensstil im katholischen Italien für Aufsehen gesorgt. Dieser soziologische Hintergrund mache Versaces Leben besonders spannend, sagt Ausstellungsmacher von der Ahé. "Die Diskussion postmodern, antimodern, Männerbilder, Frauenbilder, das ist bei ihm ganz wichtig. Also was heute als Gender-Diskussion läuft, das hat er ganz stark gemacht." Die Show ist bunt und facettenreich. Das Kronprinzenpalais ist eigentlich zu klein für die Anzahl der gezeigten Modelle. Die üppig bedruckten Kleider und Anzüge stehlen sich gegenseitig die Leuchtkraft, auch über die Person Gianni Versace wird nichts erzählt. Um Details und Anekdoten zu den Kleidern zu erfahren, muss man eine Führung mit den beiden Kuratoren machen. Oder man gibt sich einfach dem Rausch der Farben und Formen hin.

