Rund 110.000 Besucher sind in den vergangenen Wochen ins Potsdamer Museum Barberini gekommen, um sich die Ausstellung "Hinter der Maske. Künstler in der DDR" anzusehen. Das teilte das Museum am Sonntag, dem letzten Ausstellungstag, mit.

Das Museum zog eine positive Bilanz der Schau, die Ende Oktober begonnen hatte. Im Vorfeld hatten die Ausstellungsmacher mit 100.000 Gästen gerechnet.