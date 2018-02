rbb-24-nutzer Berlin Dienstag, 06.02.2018 | 18:18 Uhr

Die Entscheidung des Akademischen Senats der ASH zu kritisieren, ist völlig legitim.



Aber den monatelangen Prozess mit Diskussionen und Entscheidungsfindung als diskurslos darzustellen, entspricht nicht den Tatsachen. Dass die Akademie der Künste nicht in der Lage ist, zwischen Änderung der Fassadengestaltung und Zensur von Kunst zu unterscheiden, irritiert doch sehr. Kunstfreiheit wird durch einen demokratisch legitimierten Prozess eben nicht in Frage gestellt, sondern bleibt unangetastet, so auch konkret Gomringers Gedicht und Gesamtwerk.



Was ist denn das genaue Anliegen der Akademie: einen Anspruch auf Abwesenheit von Gesellschaftskritik an Hochschulen oder unkritische Reproduktion von Alltagsdiskriminierungen? Das kommt sicher sehr gut an bei den Studierenden der Akademie... Zu ironisch, dass in einem so sensiblen Bereich wie den Berufsfeldern der Kunst "Schweigen" scheinbar für Gold gehalten wird. Wie Demokratisierung bei letzterem Gedicht an der Akademie wohl aussah?