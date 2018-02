Bild: imago stock&people

Ohne Einverständnis des Künstlers - Kontroverse Banksy-Ausstellung zieht ins Bikini Berlin

17.02.18 | 08:30 Uhr

Die Wanderausstellung "The Art of Banksy" zeigt im Bikini Berlin 60 Werke des berühmten Sprayers. Allerdings ohne dessen Zustimmung und entgegen seiner Haltung zu Kommerz und Kunstbetrieb. Sehr fragwürdig - aber doch passend für Berlin. Von Sebastian Schöbel



Ob die Webseite "banksy.co.uk" wirklich vom weltberühmten Street-Art-Künstler Banksy betrieben wird, ist nicht endgültig geklärt. Denn das medienscheue Phantom aus dem englischen Bristol spricht nicht mit Medien, sondern äußert sich nur über seine Kunst: politisch-provokative Graffitis, subversive Filme, doppeldeutige Hotels oder dystopische Themenparks. Allerdings findet sich auf banksy.co.uk ein winzig kleiner Hinweis, der dann doch vermuten lässt, dass hier der konsumkritische Künstler direkt zu uns spricht: "Banksy ist NICHT auf Facebook, Twitter und wird auch weder von Steve Lazarides vertreten, noch durch irgendeine andere kommerzielle Galerie."



Kurator ist langjähriger Wegbegleiter von Banksy

Dass Lazarides persönlich genannt wird, ist kein Zufall: Gut elf Jahre lang war der glatzköpfige Mann, der sich selbst als "kleiner, dicker Engländer" bezeichnet, Banksys Agent, sowie sein "Fahrer, Banker, Händler". Dann aber trennten sich ihre Wege. Offenbar im Streit, weil der geschäftstüchtige Lazarides ganz anders über die Kommerzialisierung von Kunst denkt als Banksy. Der lehnt sie nämlich vehement ab, während Lazarides inzwischen zu den gefragtesten Kunsthändlern Europas gehört. Gerade hat er eine neue Gallery in London geöffnet, im schicken (und teuren) Nobelviertel Mayfair. Angeboten wird: Street Art. Zu verdanken hat Lazarides seinen Aufstieg aber vor allem Banksy. Und dessen Kunst präsentiert er schon länger in der internationalen Wanderausstellung "The Art of Banksy". Natürlich auch in Berlin: Los ging es im ehemaligen Clubrestaurant Felix im Luxushotel Adlon, zuletzt hatte die Ausstellung in der Nähe des Brandenburger Tors, gegenüber vom Holocaust-Mahnmal ihr Lager aufgeschlagen. Nun wird Lazarides' Banksy-Show im Bikini Berlin gezeigt. Inklusive knalligem Trailer und PR-Texten, die "60 Originalzeichnungen, Gemälde und Skulpturen des wohl berühmtesten und zugleich unbekannten Streetart-Künstlers" anpreisen und versprechen, man könne in Banksys "wichtigste Schaffensperioden" eintauchen. Die Werke stammen demnach "überwiegend aus privaten Sammlungen".



Banksy lehnt die Banksy-Shows ab

Banksy hat stets kritisiert, dass seine öffentlichen Graffitis in Museen oder Galerien landen, den modernen Kunstbetrieb thematisiert er in seinen Werken immer wieder. Als vor ein paar Jahren die Ausstellung "Stealing Banksy" in London für Furore sorgte, weil dort zum Beispiel auch herausgebrochene Mauerstücke mit Werken des Sprayers hingen, meldete sich Banksy im Internet zu Wort: "Diese Show hat nichts mit mir zu tun und ich finde es ekelhaft, dass Leute Kunst auf Wänden zeigen, ohne um Erlaubnis zu fragen." Natürlich eine zweideutige Aussage: Schließlich hinterlässt auch Banksy seine Kunst auf Wänden, ohne vorher Erlaubnis von deren Besitzern einzuholen. Allerdings tut er das, ohne dafür Eintritt zu verlangen.

Fragwürdige Ausstellung an passendem Ort

Bei Steve Lazarides' "The Art of Banksy" im Bikini Berlin werden 13 Euro pro Person fällig (Ermäßigt 10,50 Euro, Kinder 9,50 Euro). Dass Banksy das nicht gefallen wird, gibt der Kurator ganz offen zu: "Wir liegen seit Jahren im Streit", sagt Lazarides. Aber vielleicht ist Berlin auch der perfekte Standort für diese Art von Street-Art-Ausstellung, umstritten hin oder her. Denn die Stadt diskutiert seit Jahren über die Bedeutung ihrer Graffitiszene für den speziellen Berlin-Flair. Inzwischen haben die Sprayer ihr eigenes Museum in Schöneberg - ohne Eintritt, wohlgemerkt. Künstler wie die "Berlin Kidz" sind Stadtgespräch, und bekannte Wandgemälde behindern schon mal geplante Hausabrisse. Gleichzeitig ist die Street-Art-Szene tief gespalten in der Frage, ob Graffiti überhaupt aus der Illegalität geholt werden sollte. Schließlich sei die künstlerische Sachbeschädigung auch ein Akt echter Rebellion, sagen viele Sprayer. Besonders deutlich wurde das bei der Ausstellung "The Haus" 2017, als Graffiti-Künstler ein zum Abriss freigegebenes Haus in Ku-Damm-Nähe übernahmen und es vor seiner Zerstörung in eine Art Pop-Up-Gallery verwandelten. Inklusive Foto-Verbot für die Besucher.

Einige Sprayer protestierten damals heftig. Und kreativ: Sie entrollten auf der Fassade ein riesiges Banner. Die Botschaft: "Graffiti ist ungehorsam. Graffiti ist keine Zutat für eure Kackgesellschaft, sondern drei Hände voll Salz, die eure Suppe ungenießbar machen."

Die Straße ist ihr Zuhause

Bild: Travelstock44 Berlin gilt als Hauptstadt von Streetart und Graffiti.

Bild: imago/Schöning Tausende Graffitis sind an Fassaden, Hauseingängen und Mauern in Berlin zu sehen.





Bild: dpa/Wolfram Steinberg Sie ziehen oft Ärger und Unverständnis auf sich. Dabei gehören Graffitis zur Berliner Geschichte.

Bild: imago/S. Steinach Oft sind es politische Botschaften: So prägt der Schriftzug "Stop Wars" auf dem Haus der Statistik seit Sommer 2016 den Alexanderplatz in Berlin.

Bild: imago/Olaf Wagner Oft bleiben die Graffitis und Tags nur wenige Stunden an den Fassaden der Hauptstadt zu sehen. So wie diese Graffiti von "Berlin Kidz" an der Fassade des Steglitzer Kreisel. Noch am gleichen Tag wurde das Piece wieder entfernt.

Bild: dpa/Robert Schlesinger Graffitis haben in Berlin eine lange Tradition, auf Brandwänden und Häuserfassaden werten sie Baulücken und sanierungsbedürftige Ruinen auf.

Bild: dpa/Paul Zinken Doch viele scheinen wieder zu verschwinden. Dieses dreiteilige Graffito soll nun im Rahmen von Bauarbeiten verdeckt werden.

Bild: dpa Dieses Wandbild in der Kreuzberger Cuvrystrasse gibt es heute nicht mehr. Der Künstler selbst übermalte sein Werk aus Protest gegen den Verkauf der Cuvry-Brache an das Berliner Start-Up-Unternehmen Zalando.

Bild: imago/Steinach Auch die Crew "Berlin Kidz" sorgt in Berlin mit lebensgefährlichen Stunts und monumentalen Graffitis immer wieder für Aufsehen.

Bild: Berlin Kidz Kreuzberger Kids toben sich im Großstadtdschungel aus, suchen in schwindelerregenden Höhen beim Sprühen den Kick, genießen beim S- und U-Bahn-Surfen ihren Adrenalinrausch.

Bild: dpa/Wolfram Steinberg Die Berliner Crew "1UP" hat sich mit ihren Throw-Ups und Streichbombings international längst einen Namen gemacht. Die Crew kommt aus Kreuzberg und soll zwischenzeitlich bis zu 50 Leute umfasst haben.

Bild: dpa/Wolfram Steinberg Bis zum August 2017 zählte die Polizei über 300 Strafanzeigen gegen "1UP". Trotzdem konnte das Landeskriminalamt Berlin die Gruppe seit 2003 nicht fassen.

Bild: dpa Aber nicht alle Street-Künstler spielen "die bösen Jungs". Der gebürtige Pole "XOOOOX" fühlt sich von der Modewelt inspiriert. Er kopiert die Fotos und malt sie wie in einer Modekampagne an Häuserwände.

Bild: imago/Winfried Rothermel Auch Lokalpatriotismus muss mal sein. Das Bild kennen viele Berliner. SO36 (für den alten Postzustellbezirk Südost 36) ist im Volksmund der Name für einen Teil von Kreuzberg.

Bild: dpa/Wolfram Steinberg Legal sind Graffiti und Streetart nicht - deshalb ist Anonymität enorm wichtig in der Szene.

Bild: dpa/Wolfram Steinberg Anders als Graffiti, scheint Streetart inzwischen aber in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein.

Bild: dpa/Wolfram Steinberg Mittlerweile findet man Werke, die früher nur auf den Straßen zu sehen waren, auch in Museen oder kommerziellen Galerien.

Bild: dpa Das Kunstprojekt "The Haus" hat es vorgemacht: Berlin steht auf Streetart in geschlossenen Räumen.

Bild: (Facebook) Dafür würden die Künstler von "The Haus" von der Sprayer-Szene stark kritisiert. Der Text auf dem zehn mal zehn Meter großen Banner beinhaltet einen Rundumschlag und argumentiert, dass Graffiti sich nichts und niemandem unterordnet.

Bild: dpa Graffiti, Streetart, Tape-Art, Urban Art: Diese Erscheinungen von schneller und vergänglicher Kunst polarisieren - auch in Berlin. Meist werden sie ungefragt und nicht autorisiert in Szene gesetzt und wollen sich über geltende Konventionen hinwegsetzen. Dabei gehören einige der Werke inzwischen zur Berliner Geschichte. Play Pause Fullscreen







































