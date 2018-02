Das Dilemma: Der Hipster strebt nach Individualität, will diese jedoch zur Schau stellen. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten und lockt Nachahmer an. Gleichzeitig will der Hipster selbst dazu gehören. Nur eben nicht zu jedem. Den sein Erzfeind ist der Pop. Pop Art ironischerweise aber nicht. Irgendwann findet sich der Hipster als Teil einer Gruppe wieder, die an einheitlichen Merkmalen erkennbar ist. Auf der Suche nach der verlorengegangenen Individualität flieht der Hipster notgedrungen in eine sanfte Evolution. Dadurch gerät er in die Teufelsmühle des Trends und zerstört, was er einst liebte.

Der Hipster ist ein scheues Tier. Nennt man ihn beim Namen, verschwindet er in der Friedrichshainer Nacht. Nur noch aufzufinden durch Spürhunde, die auf Club Mate und Aktivkohlesmoothies trainiert wurden. Oder man schaut einfach in seine Instagram-Storys (Hashtag #hashtag). Denn die Bezeichnung Hipster ist an sich schon eine Beleidigung.

Auch die Psychologie kennt dieses Verhalten und hat einen Fachbegriff dafür: Schulhof. Die Raucherecke war ja mit 15 gerade deshalb so geil, weil man dort den Abiturienten direkt ins Gesicht schauen konnte, während sie einen ignorierten. So nah dran, aber die angenervten Blicke sagten: Du kommst hier nicht rein. Erst eine ungedrosselte 125er Honda konnte das anderthalb Jahre später ändern.

Man könnte das natürlich super ironisch finden oder sarkastisch. Aber wenn man sich damit ernsthaft länger beschäftigt, als es dauert "hihi" zu kichern, ist das alles nicht mal zynisch, sondern lediglich super anstrengend. Also eben das, für das der Elektro-Freie-Liebe-Hippie-Kasten Berghain so gar nicht stehen will. Ob an einem Dienstagabend Kylie Minogue im Berghain auftritt oder das einst super hippe 90er-Jahre-One-Hit-Wonder Whigfield wird niemanden nerven, der dort die Nacht von Samstag auf Montag verbringt. Dass ausgerechnet eine Frau ungewollt für diesen Witz herhalten muss, die meist nur durch Misserfolge Aufmerksamkeit erzeugt hat, ist zudem mehr als nur schal.



An dieser Stelle können die hiesigen Influencer mit Vorfreude zur Kenntnis nehmen, dass die Karriere von Madame Minogue momentan gar nicht mal so rund läuft. Bei ihrer vorletzten Deutschland-Tour blieben die Mega-Hallen zur Hälfte leer. Wodurch man natürlich viel schneller zur Bar vor kam. Ihre letzte Tour fiel mangels Interesse komplett aus. Es steht zu vermuten, dass die Sängerin nur noch einen Flop von einem Duett mit Nick Cave entfernt ist. Vielleicht kommt schon bald eine Kollaboration mit einem japanischen DJ zusammen, der so cool ist, dass ihn niemand kennt. Mit etwas Glück wird das Stück unhörbar, also quasi Kunst.



Sich dann eingestehen zu müssen, dass man nicht dabei war, an dem irren Abend als Kylie Minogue im Berghain auftrat - ihre Karriere angeschlagen, also irgendwie äh cool, hip, mega, (es ist eben ein wirklich schwieriges Dilemma)... dann will doch auch keiner nicht dabei gewesen sein.