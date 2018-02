Für den künftigen Standort der Berliner Zentral- und Landesbibliothek soll bis zum Jahresende eine Entscheidung fallen. Das sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Kultur, Daniel Bartsch (Linke), dem rbb. Im Rennen für den ZLB-Standort sind die Amerika-Gedenkbibliothek in Kreuzberg und das Marx-Engels-Forum in Mitte in der Nähe vom Roten Rathaus. Bisher ist die ZLB aufgeteilt auf den Kreuzberger Standort und die Berliner Stadtbibliothek in der Nähe der Nikolaikirche.