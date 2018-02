Michael Wolff liest aus "Fire and Fury"

Sein Buch "Fire and Fury", eine entlarvende Innensicht aus dem Weißen Haus, ist zur Bibel für Trump-Hasser geworden. Jetzt ist Autor Michael Wolff auf Deutschlandtour. Zum Auftakt las er am Montag in der Berliner Volksbühne. Von Marie Kaiser