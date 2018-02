Gott, ist dieses Mädchen cool - wie sie da wie ein überheblicher Rapper über die Bühne schreitet. Als sie noch kleiner war, wollte Billie Eilish Tänzerin werden. Auch das Talent schimmert durch: Wenn sie jetzt mit ihrem Bruder, der Gitarre und Keyboard spielt, eine minimalistische Choreografie andeutet. Wirklich tanzen kann sie die natürlich nicht, dafür ist Billie Eilish zu cool, zu ironisch, zu 16-jährig. Ihre Songs schreibt Billie Eilish mit ihrem großen Bruder Finneas (20). Das Album" Don’t Smile at Me" erschien im August 2017.

Das Publikum, mehr Mädchen als Jungs zwischen 14 und 20 Jahren, singt das ganze Konzert lang jede Zeile mit. Die Fans in den ersten Reihen hatten teilweise schon seit zwölf Uhr mittags in der Kälte vor dem Lido in der Kälte ausgeharrt. Jetzt feuern sie Glitzerluftschlangen und Konfettiwolken auf ihr Idol ab, während die in "Bellyache" über eine Gewaltverbrechensfantasie singt und die Angst vor dem Gefängnis. Themen einer 16-Jährigen aus L.A. in Trumps Amerika?

Es folgt eine Ballade, gesungen mit heiserer, rauer, dann wieder heller, klarer und immer starker Stimme. Der Sound ist pur und richtig gut: Schlagzeug, Keyboard. Billie Eilish überfrachtet ihre Songs nicht, setzt auf Stimme und ein bisschen Backgroundgesang.