Bild: akg/akg

Wenig bekannte Brecht-Orte in Berlin - zum 120. Geburtstag - Notlager im Adlon, Villa am Weißensee und ein Baum in Mitte

10.02.18 | 09:08 Uhr

Dass der Dramatiker Bertolt Brecht eine enge Verbindung zu vielen Berliner Theatern hatte, wissen die meisten. Der Brecht-Bezug anderer Orte in der Hauptstadt ist weniger bekannt: etwa, dass er rund ein halbes Jahr im Adlon wohnte - jedoch nicht als Hotelgast.



Das Berliner Ensemble, das Brecht-Weigel-Haus in Buckow am Schermützelsee, die Wohnung in der Chausseestraße und der Dorotheenstädtische Friedhof – diese Orte in und um Berlin sind für ihre Verbindung zum Dramatiker, Lyriker und Regisseur Bertolt Brecht bekannt. Doch es gibt in der Hauptstadt zahlreiche Orte, bei denen diese Verbindung weniger prominent ist. Seinen ersten Kontakt mit Berlin hatte der am 10. Februar 1898 in Augsburg geborene Bertolt Brecht bei einer Reise, im Februar 1920. Rund vier Jahre später zog er in die Hauptstadt. Nachdem er jedoch bei seinen Theateraufführungen zunehmend Probleme mit den Nationalsozialisten bekam, floh der Schriftsteller mit seiner Familie ins Ausland. Nach Exilstationen - unter anderem in Skandinavien, Sowjet-Russland und den USA - kehrte Brecht Ende 1948 nach Ostberlin zurück. Dort prägte er bis zu seinem Tod im Jahr 1956 besonders die Theaterlandschaft.

Das Hotel Adlon nach seiner weitgehenden Zerstörung 1945 Bild: dpa/akg-images/Gert Schuetz

Notunterkunft Hotel Adlon, Pariser Platz

Nach seiner Rückkehr aus dem 15-jährigen Exil kam Bertolt Brecht mit seiner Frau Helene Weigel im Hotel Adlon am Pariser Platz unter - die beiden stiegen allerdings keineswegs in einem komfortablen Übernachtungsbetrieb ab: Im Mai 1945 war das Hotel - bei seiner Eröffnung 1907 galt es als eines der modernsten in Europa - fast vollständig ausgebrannt. Der noch übrig gebliebene Seitenflügel diente als Notunterkunft, in der Brecht und Weigel bei ihrer Rückkehr im Oktober 1948 Unterschlupf fanden. Sie lebten dort bis Frühjahr 1949. Dann wurde ihnen ein Haus in Weißensee zugewiesen.

Die Berliner Allee in Weißensee im Jahr 1919 Bild: imago/Arkivi

Wohnhaus Berliner Allee 185, Weißensee

Aus der Notunterkunft im Hotel Adlon zog Bertolt Brecht 1949 in eine kleine klassizistische Villa in Weißensee. Das Haus in der Berliner Allee 185 (damals Nr. 190) liegt direkt am Ufer des Sees, der dem Bezirk seinen Namen gibt. Der Dichter wohnte dort, bis er 1953 in die Chausseestraße im heutigen Bezirk Mitte umzog. In dem Haus in Weißensee war nach der Wende für eine Weile das Kulturamt des Bezirks untergebracht.

Blick auf das "Knie" (heute Ernst-Reuter-Platz) mit Bismarckstraße (links) und Berliner Straße (heute Otto-Suhr-Allee) um 1930 Bild: dpa/akg

Arbeitswohnung Hardenbergstraße 1 - heute Ernst-Reuter-Platz

Noch vor der Emigration hatte Brecht in der Hardenbergstraße 1 in Charlottenburg von Ende der 1920er Jahre bis zu seiner Auswanderung 1933 eine Arbeitswohnung. Sie befand sich auf halbem Weg zwischen Schillertheater und Renaissancetheater. Die Wohnung hatte zwei Zimmer, eine Kammer, Küche und Bad. Mit 100 Mark im Monat war sie für die Lage relativ günstig. Heute steht das Haus nicht mehr, an seiner Stelle hat sich der Ernst-Reuter-Platz mit seinen Fahrspuren breit gemacht.

Bei den Dreharbeiten für den Spielfilm "Kuhle Wampe" von Slatan Dudow und Bertolt Brecht 1931 Bild: dpa

Wochenendkolonie Kuhle Wampe, Köpenick

Brecht war in der Stadt aber noch an weiteren Orten aktiv: Die Gartenkolonie Kuhle Wampe am Müggelsee ist Schauplatz im Film "Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?", an dem Bertolt Brecht als Drehbuchautor mitwirkte. Im Film heißt es, die Kolonie sei "1913 mit zehn bis zwanzig Zelten gegründet" worden, die "älteste Wochenendsiedlung Deutschlands" und liege an den Ufern des Müggelsees. Der Film erzählt von einer Arbeiterfamilie, die zur Zeit der Weltwirtschaftskrise aus ihrer Wohnung vertrieben wird und in die Gartenkolonie "Kuhle Wampe" zieht. Der Film wurde zunächst von der Zensur als "staatsgefährdend" eingestuft und nur zum Teil freigegeben, 1933 dann ganz verboten. Gezeigt wurde er unter anderem in Moskau. Heute gibt es einen Campingplatz mit Namen "Kuhle Wampe", der sich allerdings ein Stück südlich des Sees im Dahme-Arm Große Krampe befindet, direkt neben der Fähranlegestelle Krampenburg.

Das Schicklerhaus, in dem einige Jahre die Marxistische Arbeiterschule Räume nutzte Bild: dpa/Eibner-Pressefoto

Marxisitische Arbeiterschule, Schicklerstraße, nahe der Jannowitzbrücke in Mitte

An der 1926 gegründeten "Hochschule der Werktätigen" vertiefte Bertolt Brecht seine Marxismus-Kenntnisse und führte Diskussionen über sein Theater. Die Schule befand sich in dem 1910 erbauten Geschäftshaus in der Schicklerstraße 5-7 im heutigen Bezirk Mitte - in der Nähe der Jannowitzbrücke. Dort konnte auch lernen und lehren, wer nicht Mitglied der Kommunistischen Partei war. Vermittelt wurden neben Themen wie Marxismus und der Geschichte der Arbeiterbewegung auch Fächer wie Frauenfrage und Frauenbewegung oder Theater und Film. Zu den Lehrenden gehörten u.a. Hanns Eisler, Bruno Taut oder Walter Gropius. Auch Albert Einstein hielt Vorträge. Die meisten Lehrveranstaltungen fanden in städtischen Schulen in ganz Berlin statt.

Die Karl-Marx-Schule, an der Brecht mit Schülern diskutierte, heißt heute "Ernst-Abbe-Gymnasium" und liegt an der Sonnenallee Bild: imago/Jürgen Hanel

Neuköllner Karl-Marx-Schule - heute Ernst-Abbe-Gymnasium

In der Literatur über Bertolt Brecht heißt es immer wieder, dass Diskussionen mit Schülern der Neuköllner Karl-Marx-Schule um das Jahr 1930 zu Änderungen an seiner Schuloper "Der Jasager" führten. Außerdem schrieb er daraufhin als Ergänzung den "Neinsager". In der Weimarer Republik galt die Schule als Vorreiterin der Reformpädagogik. Heute heißt die Einrichtung in der Sonnenallee 79 "Ernst-Abbe-Gymnasium". Laut der Website setzten sich die Schüler auch vor Kurzem noch mit Brechts Wirken an der Institution auseinander - und es entstand die Aufführung "Der Vielleichtsager".

Denkmal von Rudolf Virchow, dem Begründer der modernen Pathologie, an der Ecke Luisenstraße/Reinhardtstraße am Karlplatz in Berlin-Mitte Bild: imago/Steinach

Karlplatz in Mitte

Ende der 1940er Jahre kam Bertolt Brecht wohl sehr häufig am Karlplatz im heutigen Bezirk Mitte vorbei - auf dem Weg zwischen der Notunterkunft im Hotel Adlon und dem Deutschen Theater, wo er die Proben zu "Mutter Courage" leitete. An dem Platz erfreute ihn offenbar eine Pappel, die dem Brennholzhunger der Berliner in den Kriegs- und Hungerwintern getrotzt hatte. Ob die Berliner sie allerdings stehen ließen oder sie aus dem Stumpf neu austrieb, dazu gibt es unterschiedliche Angaben. 1950 verewigte Brecht den Baum im Gedicht "Die Pappel vom Karlsplatz" - wobei er in den Platznamen in "s" einfügte. Hanns Eisler vertonte den Text später, das Kinderlied stand auf dem Lehrplan der Schulen in der DDR.

"In dieser Stadt kommt man zu gar nichts"

Bild: dpa/akg-images Bertolt Brecht gehört zu den deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts, die weltweite Bekanntheit erlangt haben.



Bild: dpa/akg-images Geboren wird Brecht am 10. Februar 1898 in Augsburg, wo er bis 1917 lebt - und auch schon erste Texte und Gedichte schreibt.

Bild: Akademie der Künste, Berlin, Bertolt-Brecht-Archiv 1924 zieht Brecht, zu diesem Zeitpunkt schon ein bekannter Schriftsteller und Dramaturg, nach Berlin um, wo er sich in der Kulturszene vernetzt. Im Bild: Brecht (Mitte) bei einem Urlaub in La Lavandou im Jahr 1931 am Strand mit (l-r) Emil Hesse-Burri, Walter Benjamin, sowie Bernard und Margot von Brentano. Das Zitat Brechts stammt aus einem Briefwechsel aus dem Jahr 1920.

Bild: dpa/akg-images Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlässt Brecht 1933 Deutschland und geht ins Exil - unter anderem nach Dänemark und Kalifornien.



Bild: DEFA-STUDIO FUR SPIELFILME Dort verfasst er viele bekannte Stücke, unter anderen "Mutter Courage und ihre Kinder".

Bild: dpa/akg-images Nach Kriegseintritt der USA musste sich Brecht 1942 als "feindlicher Ausländer" registrieren lassen. Wegen des Verdachts, Mitglied einer kommunistischen Partei zu sein, wird Brecht vom FBI überwacht.

Bild: dpa/akg-images Nach Kriegsende zieht Brecht wieder nach Europa. Da ihm die Einreise in die westlichen Besatzungsgebiete Deutschlands untersagt worden ist, reist Bertolt Brecht im Oktober 1948 von Zürich über Prag nach Ost-Berlin. Das Zitat stammt bereits von Silvester 1928.

Bild: dpa/ADN Brecht fasst erneut im Theaterbetrieb Fuß. Zusammen mit Erich Engel inszeniert er in Berlin das Stück "Mutter Courage und ihre Kinder". Die Premiere ist ein außerordentlicher Erfolg für Brecht. Seine Klage über die weiten Wege formulierte er in einem Brief 1920.

Bild: imago/ZUMA/Keystone Auf Initiative von Brechts Frau Helene Weigel entsteht ein neues Ensemble, in dem Brecht seine Ideen umsetzen kann: zunächst unter dem Namen "Helene-Weigel-Ensemble" - später "Berliner Ensemble".

Bild: Akademie der Künste, Berlin, Bertolt-Brecht-Archiv Brecht ist Zeit seines Lebens sehr produktiv als Dramatiker und Lyriker - sein literarischer Nachlass gehört heute zu den umfangreichsten in deutscher Sprache. Er enthält mehr als 500.000 Brecht-Dokumente, darunter 200.000 Handschriften und Manuskripte. Aus seiner Korrespondenz im Jahr 1920 stammt dieses Zitat, in dem er wohl den Ausdruck "mit beschränkter Haftung" anspielt.

Bild: dpa/IMAGNO Brecht engagiert sich in den 50er Jahren stark für den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Doch nach den Massenprotesten der DDR-Arbeiter am 17. Juni 1953 geht er zu der Partei auf Abstand.

Bild: dpa/IMAGNO/Votava Brecht stirbt am Abend des 14. August 1956. Am 17. August 1956 wird er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik und Kultur beigesetzt. zurück zum Artikel | weitere Bildergalerien | Sendung: Play Pause Fullscreen























Quelle: Michael Bienert: "Mit Brecht durch Berlin"

Sendung: