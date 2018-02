Umstrittenes Gomringer-Gedicht hängt nun am Pariser Platz

"avenidas" am Liebermann-Haus

Die Debatte um das umstrittene Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer zieht immer weitere Kreise: Nun hängt das Werk nicht mehr nur an der Fassade der Akademie der Künste, sondern auch am Max Liebermann Haus am Pariser Platz.