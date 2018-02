Im ausverkauften Admiralspalast hat der Ire Glen Hansard am Dienstagabend sein drittes Soloalbum "Between Two Shores" live vorgestellt. Trotz schwerer Erkältung beglückte Hansard seine Fans in Berlin mit einem bewegenden Konzert, meint Simon Brauer .

Glen Hansard ist das Gegenteil eines singenden Schauspielers: Der Mann macht schon sein ganzes Leben Musik, erst als Straßenmusiker in Dublin, dann mit einer Rockband namens "The Frames" und einem Duo namens "The Swell Season". Zwischendurch landet er eher zufällig in zwei Filmen, "The Commitments" und "Once", die zufällig beide ziemlich erfolgreich sind - und er spielt mehr oder weniger sich selbst.

Wenn er ganz er selbst sein kann, dann ist Glen Hansard grandios - so wie am Dienstagabend: mit seiner kraftvollen Stimme, die so zart sein kann, und dann wieder unglaublich laut. Mit seiner Akustikgitarre, die bald auseinander fallen wird, weil er das Holz am Korpus durchgeschrammelt hat. Mit seiner zwölfköpfigen Band mit Bläsern und Streichern, die eine wunderbar irische Mischung aus Folk, Soul und Blues spielen kann.