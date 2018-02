Die Debatte um das umstrittene Gedicht "avenidas" von Eugen Gomringer zieht immer weitere Kreise: Nun hängt das Werk nicht mehr nur an der Fassade der Akademie der Künste, sondern auch am Max Liebermann Haus am Pariser Platz.

Die Stiftung Brandenburger Tor hat am Donnerstag das umstrittene Gedicht "avenidas" des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer an der Fassade des Max Liebermann Hauses am Pariser Platz angebracht. Bereits seit dem 6. Februar zeigt die ebenfalls am Pariser Platz ansässige Akademie der Künste ein Werk des Dichters an ihrer Fensterfront, allerdings nicht "avenidas", sondern "schweigen".