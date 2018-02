Der Gründungsdirektor des Deutschen Technikmuseums, Günther Gottmann, ist tot. Er sei bereits am 4. Februar im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben, teilte das Museum am Freitag mit. Der 1931 in Münster geborene Gottmann war 1982 für den Aufbau der Einrichtung am Gleisdreieck von München nach Berlin gekommen.