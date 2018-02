Bild: rbb/dpa

Jonathan Schmidt geht fünf Mal zu Helene Fischer - "Ein Marathon, der echt geil ist"

06.02.18 | 06:44 Uhr

Jonathan Schmidt kann nicht genug bekommen: Er hat Karten für alle fünf Helene-Fischer-Konzerte in Berlin. Warum die Woche nicht langweilig wird, was auf seine Begleiter zukommt und wer offenbar besonders neidisch ist, hat er Stefanie Brockhausen erzählt.

Um eines gleich klarzustellen: Jonathan Schmidt hat kein Ticket mehr übrig, alle sind weg. Er hat sie seinen besten Freunden gegeben, seiner Schwester und seiner Freundin Alice. Allerdings war es nicht so leicht, eine Wahl zu treffen: "Meine Freunde sind eigentlich alle Helene-Fischer-Fans, die meisten finden das toll und würden am liebsten mitkommen", sagt der 22-Jährige aus Klausdorf. Die sechs Auserwählten haben allerdings einen Auftrag: Sie müssen textsicher sein. "Das werde ich prüfen”, sagt Jonathan Schmidt augenzwinkernd.

Testen Sie Ihr Wissen imago stock&people/Apress Testen Sie ihr Helene Fischer-Wissen - Helene, Rammstein oder Hosen? Wie textsicher sind Sie bei Helenes Songs? Wir haben einige ihrer Liedzeilen mit solchen von Rammstein und den Toten Hosen gemischt. Wer hat's gesungen?

"Ja, ich bin echt wahnsinnig"

Insgesamt sechs Konzerte darf er besuchen; fünf davon in dieser Woche, das sechste im Sommer. "Ja, ich bin echt wahnsinnig. Aber ich freue mich und bin gespannt was mich da erwartet.” Gewonnen hat er die Tickets bei Antenne Brandenburg. An dem Freitagabend, als der Anruf kam, saß er gerade mit Freunden im Restaurant: "Das war unglaublich. Mir hätte ja auch ein Konzert gereicht, ich wollte einfach nur Helene Fischer sehen. Aber sechs? Das ist natürlich ein Marathon, der echt geil ist."

Jonathan Schmidt hat sich die Tickets gewissermaßen verdient: Der junge Mann, der aus Trebbin stammt und dort bald ein Haus bauen will, liebt Musik und spielt Schlagzeug, seit er sechs ist. Seine Band PrimeTime, eine Rock- und Pop-Coverband, hat schon als Vorband von Karat gespielt. Ihr Repertoire reicht von AC/DC über Roxette und Bon Jovi bis zu Nena und - na klar - Helene Fischer. Außerdem ist Jonathan ein leidenschaftlicher Konzertgänger. Vor allem Rock- und Pop begeistert ihn: Letztes Jahr hat er im Olympiastadion mit U2 gefeiert, er hat Sting und The Hooters gesehen, im Sommer geht’s zu Guns N‘ Roses - und wenn jemand mit einem Depeche-Mode-Ticket um die Ecke käme, würde er auch das nicht ablehnen. Mit Schlager kann er allerdings nicht so viel anfangen.

Andrea Berg oder Beatrice Egli? "Nee!"

Auf Andrea Berg oder Beatrice Egli angesprochen, sagt er nur "nee” und klingt fast ein bisschen entrüstet. Aber Helene Fischer ist was anderes, findet er. Die passe ganz wunderbar rein in seinen Musikgeschmack. Denn ihre Konzerte seien eigentlich keine Schlagerkonzerte, sondern eher Rock- oder Popkonzerte. Von der Bühnenshow bis zu den Songs sei alles genau überlegt und geplant und Helene kreiere immer wieder Neues. Der 22-Jährige gerät ins Schwärmen: "Was mich wirklich mitnimmt bei Helene, ist, dass man die Songs, die man im Radio hört von ihr, letztendlich auf den Konzerten gar nicht so hört. Weil sie die Songs ganz anders wiedergibt", sagt er. "Man hört zwar den Songtext und weiß: Das ist jetzt 'Mitten im Paradies' oder 'Fehlerfrei'. Aber letztendlich klingt’s ganz anders auf der Bühne, weil sie das zum Beispiel mit Bläsersätzen umsetzt."

Großer Ballon an Entertainmeint

Vor ein paar Jahren hat er Helene Fischer in der Waldbühne schon einmal live gesehen, eher zufällig, weil ihn ein Musikerkollege mitgenommen hat. An diesem Abend muss der Helene-Funke übergesprungen sein. "Sie macht wirklich mit viel Livemusik einen großen Ballon an Entertainment, der echt wunderbar ist", schwärmt er.

"Das war der Hammer. So eine Energie, so eine Explosion, mit Gospelchor und allem Möglichen. Du bist danach nach Hause gegangen und warst einfach erfüllt und erfreut. Ich hoffe, dass ich dieses Mal genauso nach Hause gehe und auch nach dem fünften Konzert noch sage: Mann, war das geil."

Sie macht mit viel Livemusik einen großen Ballon an Entertainment, der echt wunderbar ist. Jonathan Schmidt über die Konzerte von Helene Fischer

Zum Ausruhen in die Uni

Vermutlich wird sich nach dem fünften Konzert aber auch noch ein anderes Gefühl einstellen: Müdigkeit. Denn frei hat Jonathan Schmidt nicht, er macht ein duales Studium zum Finanzwirt und muss jeden Tag um neun in Berlin sein. Und Setterhündin Wilma will auch versorgt sein. Das heißt: Um sieben Uhr aufstehen, Gassi gehen, fertig machen, mit dem Auto zum Bahnhof nach Ludwigsfelde, mit dem Zug zum Potsdamer Platz, von neun bis 17 Uhr Schulungen zu den Themen Versicherungen und Banken. Dann zurück nach Hause, Gassi gehen, frisch machen, die jeweilige Begleitung abholen und mit dem Auto wieder nach Berlin zum Konzert. "Ich bin noch jung, das geht schon." Gegen Mitternacht, schätzt Jonathan, wird er zuhause sein. Ob er dann direkt schlafen kann, ist nochmal eine ganz andere Frage. "Aber dann muss ich mich in der Uni ein bisschen ausruhen, ich werde mich bestimmt nicht so oft melden", sagt er lachend. Am Ende der Woche wird er jedenfalls viele Kilometer auf dem Tacho und wenig Schlaf in den Knochen haben. "Nach dem fünften Konzert falle ich bestimmt einfach nur ins Bett.”

Jonathans Helene-Fischer-Marathon hat sich herumgesprochen

Dass die Konzerte irgendwann langweilig werden, das glaubt er nicht. "Wahrscheinlich fallen mir dann so ein paar Fehler auf. Wenn irgendein Tänzer nicht so richtig auf der Spur ist, das werde ich beim fünften Konzert wahrscheinlich ganz schnell mitbekommen." Dass Jonathan Schmidt diesen Konzertmarathon macht, hat sich im Freundes- und Bekanntenkreis und auch im Ort schnell herumgesprochen. Vor wenigen Tagen saß er in einer Versammlung bei der Freiwilligen Feuerwehr Klausdorf. Weil er vom Anwärter zum Feuerwehrmann befördert worden war, wurde sein Name aufgerufen. Plötzlich stand ein älterer Herr auf, zeigte auf ihn und sagte: "Sie sind Jonathan Schmidt? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wer dieser Jonathan Schmidt aus Klausdorf ist. Ich hätte die Karten auch gern gewonnen.” Damit ist der Kamerad von der Feuerwehr nicht allein: Eine Kollegin von Jonathan, "der ultimative Helene-Fischer-Fan bei uns im Büro”, wollte ihm sogar Karten abkaufen. "Sie geht zu vier Konzerten, nur der Sonntag fehlt ihr noch. Aber ich gehe lieber selbst mit meinen Freunden", erzählt er und fügt augenzwinkernd hinzu: "Man muss da auch Arbeit und Privates ein bisschen trennen."

Sendung: Antenne Brandenburg, 06.02.2018, 7:42 Uhr