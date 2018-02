Schlagerstar Helene Fischer kommt im März noch einmal zurück nach Berlin: Sie holt ihre beiden am Dienstag und Mittwoch ausgefallenen Konzerte nach. Die für dieses Wochenende geplanten drei Konzerte sollen "nach aktuellem Stand" stattfinden.

Schlagerstar Helene Fischer wird ihre ausgefallenen Berlin-Konzerte im März nachholen. Wie sie am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite bekanntgab, soll das für Dienstag, 6. Februar geplante Konzert am Samstag, 10. März nachgeholt werden, das für Mittwoch, 7. Februar vorgesehene am Sonntag, den 11. März. Veranstaltungsort für die Nachholtermine bleibt die Mercedes-Benz-Arena.



Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten demnach auch für die neuen Termine ihre Gültigkei oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.