Einen Konzert-Marathon wollte Helene Fischer in Berlin ihren Fans bieten: Fünf Konzerte innerhalb von sechs Tagen. Doch eines nach dem anderen musste die Sängerin krankheitsbedingt absagen - nun auch die beiden Veranstaltungen am Wochenende.

Nachdem Helene Fischer bereits drei Berlin-Konzerte in dieser Woche krankheitsbedingt abgesagt hat, fallen auch die beiden für das Wochenende geplanten Auftritte in der Mercedes-Benz-Arena aus. Das teilte die Plattenfirma der Sängerin am Samstag auf Fischers Facebook-Seite mit. "Trotz intensiver medizinischer Betreuung hat sich Helenes Gesundheitszustand entgegen aller Erwartungen nicht verbessert", hieß es auf der Seite.