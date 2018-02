Schlagerstar Helene Fischer hat zwei von fünf Konzerten, die von Dienstag an in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden sollten, abgesagt. Hintergrund sei ein Infekt der Sängerin, heißt es auf ihrer Facebook-Seite.

Der Berliner Konzertmarathon von Schlagerstar Helene Fischer fällt zumindest teilweise ins Wasser. Die geplanten Konzerte am Dienstag und Mittwoch in der Mercedes-Benz-Arena könnten nicht stattfinden, teilte die Künstlerin am frühen Dienstagnachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. Hintergrund sei ein akuter Infekt.

Nach jetzigen Stand sollen die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag aber stattfinden, hieß es weiter.