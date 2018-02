Am Wochenende gibt Helene Fischer in Berlin drei ausverkaufte Konzerte. Was macht sie so erfolgreich? Zum Beispiel, dass sie für ihre Fans so unerreichbar ist, sagt Schlagerforscher Ingo Grabowsky von der Ruhr-Universität Bochum im Interview.

Ich höre bei Ihnen in den Antworten ein Lächeln in der Stimme. Sind sie denn selber Helene-Fischer-Fan?

Ingo Grabowsky: Ob das neu ist, weiß ich gar nicht zu sagen. Man muss einfach sagen, dass Helene Fischer mehr Talent hat als die Durchschnittsschlagersänger in der Zeit hatten, in der sie groß wurde. Sie kann singen, sie kann tanzen, sie ist wahnsinnig diszipliniert und sie wird natürlich auch sehr geschickt gemanagt.

rbb: Herr Grabowsky, was ist das Neue, das Besondere an Helene Fischer, das sie so viel erfolgreicher macht als alle anderen zuvor?

Sie gibt sich ja als eine Art Frau von nebenan, ist aber viel attraktiver und reicher als die meisten. So ein Spagat kann ja auch schief gehen. Warum gelingt er Helene Fischer?

Das ist wirklich eine gute Frage. Am Anfang ihrer Karriere, so um 2007/08 herum, als sie noch erheblich jünger war, wirkte Helene Fischer tatsächlich wie ein kleines Mädchen, wie die Frau von nebenan, die auch unsere Nachbarin hätte sein können. Inzwischen ist es so: Sie singt in einem ihrer Schlager, niemand sei fehlerfrei - bei Helene Fischer ist es allerdings so, dass man zumindest mit bloßem Auge keine Fehler entdecken kann. Sie wirkt nahezu unnahbar, wie eine perfekte Kunstpersönlichkeit. Vielleicht ist das auch der Grund ihres Erfolgs: dass sie so abgehoben gleichsam über den Wassern schwebt, dass sie für ihre Fans nun zu einer unerreichbaren Identifikationsfigur wurde.

Früher war es ja, gerade unter Jüngeren, verpönt, deutsche Texte mitzugrölen. Bei Helene Fischer scheinen viele damit keine Probleme zu haben. Womöglich liegt das an den Botschaften. Wir hören mal kurz zwei Zitate:



"Herzbeben, lass uns leben. Wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Herzbeben, deinem Beat total ergeben."



Das war unverkennbar "Herzbeben" - und hier ist der von Ihnen schon zitierte Song "Fehlerfrei":



"Keiner ist fehlerfrei. Sei es doch, wie es sei. Lasst uns versprechen, auf Biegen und Brechen: Wir feiern die Schwächen."



Was an diesen Texten lässt Herzen höher schlagen?

Ich glaube, dass Texte bei Schlagern gar nicht so besonders wichtig sind. Sie sind in erster Linie dazu da, dass man sie vor allem im Refrain mitsingen kann. Aber sie erwarten jetzt nicht vom Rezipienten, dass er sich damit etwa gesellschaftlich identifiziert. Sie rufen natürlich auch nicht zu einer politischen Veränderung auf, sie wollen im Grunde fehlerfrei daher kommen, um nirgends anzuecken - sodass sich tatsächlich jeder damit identifizieren kann. Es kommt jetzt noch etwas Weiteres hinzu: Seit 1968 war es zumindest in Westdeutschland so, dass Schlager, die politisch nicht relevant waren, kritisiert wurden als unpolitisch. Als eventuell noch verdächtig, an frühere, unselige Zeiten zu gemahnen. Das hat sich doch in Deutschland in den vergangenen 20,30 Jahren sehr stark verändert. Seit dem Schlagerrevival der 1990er Jahre etwa, oder auch mit der Fußball-WM 2006, die das Verhältnis zur deutschen Sprache doch entkrampft hat.