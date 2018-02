Lady Gaga sagt erneut Konzert in Berlin ab

Die Popkünstlerin Lady Gaga hat aus gesundheitlichen Gründen die letzten zehn Konzerte ihrer Welttournee in Europa abgesagt. Darunter ist auch der für den 23. Februar geplante Auftritt in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

Über Twitter teilte Lady Gaga mit, sie sei "am Boden zerstört", müsse sich aber auf Anraten ihrer Ärzte zu Hause erholen.

Besonders bitter für die Fans: Bereits ihr für den vergangenen Oktober geplantes Berlin-Konzert hatte Lady Gaga absagen müssen. Zuvor war sie während ihrer Welttournee in Brasilien ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die 31-Jährige leidet nach eigenen Angaben unter der chronischen Erkrankung Fibromyalgie, zu deren Symptomen Müdigkeit und Schmerzen gehören.