Bild: POP-EYE/Ben Kriemann

Erste Acts für das Lollapalooza stehen - Kraftwerk, David Guetta, Scooter: Alles Lolla oder was?

21.02.18 | 10:49 Uhr

Mit dem Umzug in den Olympiapark hoffen die Veranstalter des Lollapalooza-Festivals, die Probleme vom vergangenen Jahr endgültig hinter sich lassen zu können: keine Streits über Lärm, Dreck oder Stau. Nun gibt es erste Infos zum Programm. Es wird elektronisch.



Für das Lollapalooza-Festival stehen die ersten Programmpunkte fest. Wie die Veranstalter am Mittwoch ankündigten, kommen als Bands Kraftwerk und The National. Auf der Bühne stehen werden außerdem der kanadische R'n'B-Musiker The Weeknd, der Indie-Rapper Casper aus Berlin, Star-DJ David Guetta, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher und Imagine Dragons ("Thunder"), Ben Howard oder The Wombats. Auch der Berliner Oliver Koletzki tritt auf und die Hip-Hop-Band Freundeskreis.



Das Festival hat auch den aktuellen Hype um Deutsch-Rap im Fokus. So ist das weibliche Rap-Duo SXTN aus Berlin mit dabei, die besonders durch ihre expliziten und derben Texte auffallen oder auch Rap-Newcomer RIN, der auf Autotune setzt und die Dancehall-Rapper RAF Camora und Bonez MC. Letzterer ist kreativer Kopf der in Hamburg ansässigen Gangsta-Rap-Truppe 187 Straßenbande, deren Alben und Singles regelmäßig Gold- und Platinstatus erreichen. Das Festival findet am 8. und 9. September statt - in diesem Jahr im Berliner Olympiastadion. Im Vorjahr hatten die Veranstalter die Rennbahn in Hoppegarten gebucht, es gab jedoch große logistische Probleme. So drängten sich nach Schluss des Festivals mehrere tausend Menschen am S-Bahnhof Hoppegarten. Mehrere Menschen kollabierten, Rettungskräfte konnten teils nicht zu ihnen gelangen.

Anwohner klagten über Lärm und Schäden

Streit gab es auch zwischen Veranstaltern und Anwohnern um den Lärm: So setzten Anwohner per Gericht durch, dass das Festival um 23.00 Uhr am Samstag und um 22.00 Uhr am Sonntag die Grenzwerte nicht mehr überschreiten durfte. Besonders stark betroffene Anwohner sollten Ausweichquartiere bezahlt bekommen. In den Jahren davor hatte das Lollapalooza in Berlin das Tempelhofer Feld (2015) und den Treptower Park (2016) als Standorte erprobt. Tempelhof kam jedoch nicht mehr in Frage, weil das Flughafenareal inzwischen als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde. Am Treptower Park kam es ebenfalls zu Protesten von Anwohnern wegen des Lärms; für den Naturschutz gab es zudem hohe Auflagen.

Das populäre US-Festival wurde 1991 von Jane's Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Neben der Musik ist das Lollapalooza auch für eine zirkusartige Atmosphäre und Artistik bekannt.





Sendung: Abendschau, 21.02.2018, 19.30 Uhr