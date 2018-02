Nach monatelanger Sexismus-Debatte unter dem Stichwort #metoo zeigen sich erste Konsequenzen in der Filmbranche: Berlinale-Direktor Kosslick hat reagiert. Jetzt will auch das Medienboard etwas gegen sexuelle Gewalt und Diskriminierung tun.

Das Bekanntwerden der Vorfälle löste eine über Monate dauernde Debatte über Sexismus und sexuelle Belästigung und Diskriminierung von Frauen unter dem Hashtag "metoo" (von engl. "me too" = "ich auch") aus.

Damit reagiert das staatiche Unternehmen für Filmförderung auf die #metoo-Debatte. Im Oktober 2017 waren Vorfälle sexueller Belästigung durch den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein über Twitter bekannt geworden, in Monaten darauf wurden viele weitere Fälle sexueller Übergriffe oder Diskriminierungen bekannt. In Deutschland warfen später mehrere Frauen dem deutschen Filmregisseur Dieter Wedel unter anderem sexuelle Belästigung und versuchte Vergewaltigung vor.

Die Kosten für Vertrauensbeauftragte, die bei Problemen etwa direkt am Set helfen sollen, können Produktionsfirmen künftig als Herstellungskosten in Förderanträgen angeben. Das teilte die Fördergesellschaft der beiden Länder Berlin und Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mit.

Die Förderung geht über die Bekämpfung von Gewalt und Belästigung gegen Frauen in der Medienbranche hinaus: Zudem sollen filmschaffende Eltern besser unterstützt werden. Produktionsfirmen können künftig auch Kinderbetreuungskosten am Set im Förderantrag geltend machen, wie es weiter hieß. Das solle Eltern helfen, Dreharbeiten und Kinderbetreuung zu vereinbaren.