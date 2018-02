Sein Buch "Fire and Fury", eine entlarvende Innensicht aus dem Weißen Haus, ist zur Bibel für Trump-Hasser geworden. Jetzt ist Autor Michael Wolff auf Deutschlandtour. Zum Auftakt las er am Montag in der Berliner Volksbühne. Von Marie Kaiser

Unter den Zuhörern in der Volksbühne sind augenscheinlich auch Gegner der Trump-Regierung - ein Mann in der dritten Reihe ist sogar extra mit seinem Obama-Basecap gekommen. Der Saal ist fast ausverkauft, alle wollen Michael Wolff erleben.

Dessen Buch "Fire and Fury" – "Feuer und Zorn" führt seit seinem Erscheinen Anfang Januar die Bestsellerliste der "New York Times" an. Noch nie hat ein Sachbuch in den USA sich in so kurzer Zeit so oft verkauft wie dieses: Mehr als zwei Millionen Mal in nur vier Wochen. Was er geschrieben habe, sei zu einer Art Bibel für alle Trump-Hasser geworden, erklärt Bestsellerautor und Journalist Wolff.