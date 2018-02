Bild: dpa/ Thomas Schulze, Imago/ Ipon

Esther Kinsky und Isabel Fargo Cole - Wahl-Berlinerinnen für Preis der Leipziger Buchmesse nominiert

08.02.18 | 17:14 Uhr

Die Amerikanerin Isabel Fargo lebt in Berlin und schreibt auf Deutsch. Für "Die grüne Grenze" ist sie nun für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden. Auf der Liste der Nominierten steht auch die Wahl-Berlinerin Esther Kinsky und drei weitere Autoren.



Die in Berlin lebenden Autorinnen Esther Kinsky und Isabel Fargo Cole können auf den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik hoffen. Wie die Jury am Donnerstag bekanntgab, wurde Cole für ihren Roman "Die grüne Grenze" nominiert, Kinsky für "Hain. Geländeroman". Isabel Fargo Cole ist gebürtige US-Amerikanerin. Sie kam 1973 in Galena, Illinois, zur Welt, wuchs in New York auf und zog 1995 nach Berlin. Sie schreibt auf Deutsch und übersetzt zudem deutsche Autoren ins Englische. "Die grüne Grenze" ist ein politischer Roman über das Leben am Rande der DDR.

Esther Kinsky erzählt von drei Italien-Reisen

Auch Esther Kinsky arbeitet sowohl als Autorin als auch als Übersetzerin. Sie hat Werke aus dem Polnischen, Russischen und Englischen ins Deutsche übertragen. Kinsky kam 1956 in Engelskirchen zur Welt. Sie hat lange in London gelebt und derzeit zwei Wohnsitze: in Berlin und im ungarischen Battonya. In "Hain. Geländeroman" unternimmt die Ich-Erzählerin drei Reisen in unter Touristen weniger bekannte Ecken Italiens. Neben den Büchern von Kinsky und Cole sind in der Kategorie Belletristik die Bücher von drei weiteren Autoren für den Preis nominiert: Anja Kampmanns Erstlingswerk "Wie hoch die Wasser steigen", Georg Kleins "Makro" und "Dunkle Zahlen" von Matthias Senkel. "Für die Jury war es, vor allem in der Kategorie Belletristik, auch in diesem Jahr nicht ganz einfach, sich auf herausragende Titel zu einigen", sagte die Jury-Vorsitzende und Literaturkritikerin Kristina Maidt-Zinke der Deutschen Presse-Agentur.



Buchmesse beginnt am 15. März

In der Kategorie Sachbuch/Essayistik sind Martin Geck mit "Beethoven. Der Schöpfer und sein Universum", Gerd Koenen mit "Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus", Andreas Reckwitz mit "Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne", Bernd Roeck mit "Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance" und Karl Schlögel mit "Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt" nominiert.

Auch in der Kategorie Übersetzung gibt es fünf Nominierungen: Robin Detje übersetzte aus dem Amerikanischen "Buch der Zahlen" von Joshua Cohen, Olga Radetzkaja aus dem Russischen "Sentimentale Reise" von Viktor Schklowskij, Sabine Stöhr und Juri Durkot aus dem Ukrainischen "Internat" von Serhij Zhadan, Michael Walter aus dem Englischen die "Werksausgabe" in drei Bänden von Laurence Sterne und Ernest Wichner aus dem Rumänischen "Oxenberg und Bernstein" von Catalin Mihuleac. Die Preise sind mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr gewann Natascha Wodin mit "Sie kam aus Mariupol" in der Kategorie Belletristik, Barbara Stollberg Rilingers "Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit" wurde als bestes Sachbuch ausgezeichnet. Für ihre Übersetzung des anonym verfassten Werks "Die Reise in den Westen" aus dem Chinesischen wurde Eva Lüdi Kong geehrt. Die Preise werden am ersten Tag der Leipziger Buchmesse 2018 überreicht. Die Buchmesse läuft vom 15. bis 18. März.