Pianistin Dranchuk darf in Berlin bleiben

Sie hatte sich eher auf Konzerte als auf ihr Studium in Berlin konzentriert. Die Pianistin Anastassiya Dranchuk wurde daraufhin exmatrikuliert und verlor ihr Visum. Der 28-Jährigen drohte die Ausweisung, doch jetzt hat Innensenator Geisel eine Entscheidung getroffen.

Die Pianistin Anastassiya Dranchuk darf in Berlin bleiben. Das hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) entschieden. Er folge einer entsprechenden Empfehlung der Härtefall-Kommission , wie sein Sprecher Martin Pallgen am Samstag dem rbb sagte.

Damit kann die Aufenhaltsgenehmigung für die 28-Jährige verlängert werden. Als Gründe nannte Geisel, dass Dranchuck seit 17 Jahren in Berlin lebt, ihr eigenes Geld verdient und als integriert gilt. Der gefeierter Pianistin drohte die Abschiebung, da sie nicht mehr in der Ausbildung ist.

Dranchuk hatte schon als Kind in ihrer Heimat Kasachstan so gut Klavier gespielt, dass die Hochschule "Hanns Eisler" sie einlud, nach Berlin zu ziehen. Als 12-Jährige kam sie 2002 mit ihren Eltern in die Hauptstadt und wurde immer bekannter. Sie wurde von Daniel Barenboim gefördert, spielte bei Empfängen der Bundesregierung und bei international renommierten Konzerten.

Kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr bekam sie dann allerdings die Aufforderung der Berliner Ausländerbehörde, auszureisen. Spätestens bis zum 31. Januar müsse sie das Land verlassen, so die Behörde. Während ihre Eltern beide einen deutschen Pass besitzen, hatte die gefeierte Pianistin nur eine Aufenthaltsgenehmigung, die an ihr Studium gekoppelt war.

Sie habe bestimmte Sachen vernachlässigt, was das Studium angehe, sagte Dranchuk in einem Interview mit dem rbb. "Davon hing aber mein Visum ab." Wegen ihrer Konzerte habe sie Vorlesungen nicht besuchen können. Erst folgte die Exmatrikulation, dann der Ausweisungsbescheid.