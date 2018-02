dpa/Jörg Carstensen Audio: Kulturradio | 03.02.2018 | Sigrid Hoff | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Syrische Autorin widmet sich ihrem ersten Roman - Rasha Habbal bekommt erstes Stipendium für Autoren im Exil

05.02.18 | 09:03 Uhr

Vor vier Jahren floh Rasha Habbal aus Syrien. In ihren Gedichten thematisierte sie die körperlichen Wünsche von Frauen - ein Tabu in der traditionellen syrischen Gesellschaft. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland und ist die erste "Torschreiberin am Pariser Platz".

Ein frühlingshafter Tag am Brandenburger Tor in Berlin. Viele Touristen tummeln sich auf dem Pariser Platz davor und schießen Selfies. Rasha Habbal steht auf dem Balkon des Liebermann-Hauses, schaut auf das Treiben und raucht eine Zigarette. Ihre krausen roten Haare leuchten in der Sonne. Seit 2015 lebt Habbal mit ihrem Mann und den beiden Söhnen in Trier. Nach Berlin ist die Familie nicht mitgekommen. Die 35-Jährige lacht: "Sie sind glücklich, drei Männer allein im Haus - ohne Mutter." Die Autorin freut sich auf die kommende Zeit. Sie hat als Erste das Stipendium "Torschreiber am Pariser Platz" bekommen und wird sich in den nächsten Monaten ganz dem Schreiben widmen. Die Allianz Kulturstiftung und die Stiftung Brandenburger Tor haben in Kooperation mit dem Literarischen Colloquium in diesem Jahr zum ersten Mal ein Programm für Schriftsteller im Exil aufgelegt. Autorinnen oder Autoren, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie in ihrem Heimatland bedroht oder verfolgt wurden, erhalten als "Torschreiber am Pariser Platz" die Möglichkeit, sechs Monate an einem eigenen literarischen Projekt zu arbeiten. Mit diesem Programm soll zugleich an das Schicksal deutscher Schriftsteller erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus ins Exil gezwungen wurden und in anderen Ländern Aufnahme fanden.

Rasha Habbal stammt aus der syrischen Stadt Hama. | Bild: imago/blickwinkel

"Den Frauen eine Stimme geben"

Rasha Habbal wurde 1982 in Hama in Syrien geboren. Sie schreibt auf Arabisch und ist vor allem als Lyrikerin bekannt. Die Eltern waren politisch links eingestellt, so dass sie ein relativ freies Leben führen konnte. "Ich war eines der wenigen muslimischen Mädchen, die ohne Kopftuch unterwegs waren, mein Vater hat uns alle Rechte gegeben." So konnte sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, sagt sie. Lesen spielte in ihrer Familie eine große Rolle, ihr Vater ermunterte sie auch zum Schreiben. Bereits in der 8. Klasse begann Rasha Habbal erste Texte zu verfassen, dann auch Gedichte. Darin thematisiert sie die körperlichen und sexuellen Wünsche von Frauen, in der traditionellen Gesellschaft Syriens ein Tabu. "Ich wollte den Frauen, ihren Empfindungen, Gefühlen und auch ihrem körperlichen Begehren eine Stimme geben." Zunächst hatte Rasha Habbal Wirtschaftswissenschaften studiert und als Buchhalterin gearbeitet. Allmählich wurde ihr das Schreiben zum Beruf. 2014 erschien auf Arabisch ihr Gedichtband "Wenig von dir... Viel vom Salz". Im selben Jahr machte sie sich auf den Weg nach Europa. Ihr Vater ließ sie nur ungern ziehen, schließlich waren schon ihre beiden Brüder vor den Islamisten geflohen. Doch als die Truppen des IS immer näher rückten, wurde die Bedrohung für die junge Familie wurde zu groß. Rasha Habbal flüchtet zunächst allein, nur mit dem jüngeren Sohn. Die Flucht über die Türkei und die Balkanroute ist hart. In Ungarn wird sie, nach einem langen Marsch, an der Grenze zu Serbien verhaftet. Mit dem Kind kann sie der Polizei nicht entkommen. Als sie davon erzählt, schießen ihr die Tränen in die Augen – vor Wut: "Denen ist ganz klar, dass man sich spätestens in Budapest einen Fluchthelfer sucht. Die wussten ja ganz genau, dass man gar nicht in Ungarn bleiben will. Also, das war schon ein dreckiges Spiel."

Sechs Monate Zeit für die Arbeit an ihrem ersten Roman

Ihr Mann und der ältere Sohn folgten wenige Monate später nach. In Deutschland hat die Familie nun ein neues Zuhause gefunden. Trier erinnere sogar ein wenig an Hama in Syrien, sagt Rasha Habbal. Die Kinder gehen hier zu Schule. Sie und ihr Mann lernen Deutsch. Im vergangenen Jahr nahm die Autorin an einem syrischen Literaturfestival in München teil und wurde zu einer Lesung in das Literarische Colloquium nach Berlin eingeladen. In ihren Gedichten und Texten thematisiert sie die Kriegs- und Fluchterfahrung. Einige Gedichte wurden inzwischen ins Deutsche übersetzt und erstmals in der Anthologie "Lebensgesang syrischer Frauen" publiziert. "Am frühen Morgen jenes Tages wusste ich noch nicht, dass mein Leben die Tür hinter sich geschlossen und den Schlüssel unwiederbringlich verschluckt hatte. Von jenem Moment an würde ich keinen Schritt mehr zurück tun können und für immer den Boden unter den Füßen verlieren", schreibt Rasha Habbal in einem Text, mit dem sie sich für das Torschreiber-Stipendium beworben hat. Er ist in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift "Sinn und Form" veröffentlichte unter dem Titel: "Ich erlaube dir nicht mich zurückzulassen". "Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch so schreiben kann, wie ich früher geschrieben habe", sinniert die syrische Autorin. In Syrien sei das Schreiben die eigene Wahl gewesen, jetzt sieht sie das für sich als ihren einzigen Weg. Das Torschreiber-Stipendium will Rasha Habbal nutzen, um an ihrem ersten Roman über das Leben von Frauen auf der Flucht und im Exil in Deutschland zu arbeiten.

