Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 21.02.2018 | 21:06 Uhr

Wohl in keinem anderen Bauwerk in Deutschland spiegelt sich die spezfische deutsche Geschichte so wie in der Potsdamer Garnisonkirche. So schrieb es Altbischof Wolfgang Huber zur Begründung seines Engagements für diese Kirche.



Die einzige Frage, die für mich daher steht, ist diejenige, ob wir Geschichte als Aufschluss nehmen oder wieder einmal als Selbstvergewisserung, auf der einzig denkbaren richtigen Seite zu stehen. Die DDR hat hoch aufgehängt 40 Jahre das Zweitgenannte plakatiert. Ich bin für das Erste und auch diejenigen, die für den Wiederaufbau nun auch im ZDF werben, sind für den Aufschluss aus der Geschichte. Lernen geht nur so.



Jeder ist eingeladen, sich mit den Aktivitäten bspw. der Nagelkreuzgemeinde auseinanderzusetzen. Der Martin-Niemöller-Stiftung, die wieder mal ihr Netzwerk aktiviert hat, würde ich mehr Offenheit statt der Vorfestgelegtheit wünschen.