Der deutsche Schauspieler und Musiker Rolf Zacher ist tot. Er sei am Samstagmorgen "friedlich gestorben", bestätigte seine Lebensgefährtin Carola Blendermann der Deutschen Presse-Agentur. Die Verabschiedung werde im privaten Kreis stattfinden. Zacher wurde 76 Jahre alt. Zuerst hatte das "Westfalen-Blatt" über den Todesfall berichtet.

Als Flüchtlingskind im Zweiten Weltkrieg in Berlin geboren, wuchs Zacher in Brandenburg auf. Nach einer Bäckerlehre, die er seiner Mutter zuliebe absolvierte, wandte sich Zacher der Schauspielerei zu. In seiner Karriere war Zacher in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien zu sehen - unter anderem im "Tatort", in "Liebling Kreuzberg" oder "Der Havelkaiser".