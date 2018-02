imago/Bernd Friedel Video: Abendschau | 11.02.2018 | K. von Raven, V. Kockegai | Bild: imago/Bernd Friedel

Mit 62 Jahren gestorben - Schauspielerin Marie Gruber ist tot

11.02.18 | 15:44 Uhr

Sie wurde durch ihre Rolle in "Go Trabi Go" bekannt, spielte aber auch in der Krimiserie "Polizeiruf 110" und trat in der Volksbühne auf. Jetzt ist die Schauspielerin Marie Gruber im Alter von 62 Jahren gestorben.



Die Schauspielerin Marie Gruber ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Donnerstag nach langer schwerer Krankheit im engsten Kreis, wie die Deutsche Filmakademie am Sonntag mitteilte. Gruber war langjähriges Mitglied der Akademie. Sie wurde 62 Jahre alt.

Bekanntheit erlangte die Schauspielerin 1991 in ihrer Rolle als Rita Struutz an der Seite von Wolfgang Stumph in "Go Trabi Go". Außerdem spielte sie in zahlreichen Fernsehserien mit, darunter als Kriminaltechnikerin Rosamunde Weigand in mehr als 40 Folgen der Kriminalserie "Polizeiruf 110". In "Stubbe - Von Fall zu Fall" war sie Stubbes Ehefrau Caroline und spielte erneut an der Seite von Wolfgang Stumph.

In "Go Trabi Go" macht sich Familie Struutz aus Bitterfeld auf den Weg nach Bella Italia. | Bild: imago/United Archives

Gruber spielte an der Berliner Volksbühne

Gruber trat auch in Nebenrollen in international bekannten Filmen wie dem Oscar-Gewinner "Das Leben der Anderen" (2006) und "Der Vorleser" (2008) auf. Zuletzt war sie in der TV-Serie "Babylon Berlin" zu sehen. Im November lief außerdem die ARD-Komödie "Schwarzbrot in Thailand" mit Gruber in einer Hauptrolle. Marie Gruber stand auch auf Theaterbühnen: So spielte sie etwa an der Berliner Volksbühne oder am Dresdner Staatsschauspiel. Ihre Ausbildung machte sie an der Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin. Ursprünglich stammte sie aus Wuppertal.