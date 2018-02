Kultursenator Klaus Lederer hat die geplante Entwicklung eines Kunst- und Kulturzentrums im Spreepark begrüßt. Im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses sagte der Linken-Politiker am Montag, er freue sich vor allem, wenn dort Arbeits- und Ausstellungsräume für Künstler entstünden. Sobald das Konzept in die Realisierungsphase gehe, werde die Kulturverwaltung sicher am Verfahren beteiligt.

Die landeseigene Grün Berlin GmbH hatte das 23 Hektar große Gelände im Plänterwald 2016 übernommen. Sie will den früheren Vergnügungspark zu einem umweltverträglichen und touristisch attraktiven Kultur- und Freizeitpark ausbauen. Künstler, die in der durchgentrifizierten Innenstadt keine Räume mehr finden, könnten sich hier austoben, in Ateliers und auf Bühnen - ohne sich abzuschotten. Denn der ehemalige Spreepark am Wasser soll auch Touristen und andere Verspannte locken, auf Ausflugsschiffen zum Beispiel.