Bild: dpa

Theaterkritik | "Panikherz" nach Stuckrad-Barre - Kokain-Regen im Gegenwert des Bruttoinlandprodukts von Japan

18.02.18 | 09:30 Uhr

"Panikherz", die Autobiografie von Benjamin von Stuckrad-Barre, wurde 2016 zum Beststeller. Der Autor erzählt darin von Kokain und Magersucht, von Ruhm, Absturz und Entzug. Das Berliner Ensemble hat das Buch nun für die Bühne adaptiert. Von Nadine Kreuzahler

Ein Teppich ist ausgerollt auf der Bühne. Er ist abgewetzt, aber trotzdem edel und führt ein paar Stufen hinauf zu Lobby und Bar des legendären Hotel Chateau Marmont in Hollywood. Ein Haus mit Geschichte, das die glamourösen Zeiten hinter sich hat. Genau wie Benjamin von Stuckrad-Barre. Er hat eingecheckt ins Hotel, erholt sich vom Entzug - und guckt auf sein Leben zurück. So der Rahmen von Buch und Stück. "Bei technischen Geräten ist es ja so, wenn die abgestürzt sind, hilft manchmal nur eins: komplett ausschalten, kurz warten, wieder anschalten", sagt die Hauptfigur und beschließt, dies nun mit ihrem Leben zu machen. "Die ersten Wochen der Nüchternheit waren toll. Ich wunderte mich, wie lange so ein Tag dauert. Was man da alles machen kann. Nach monatelangem Wachkoma wirkte der nüchterne Alltag enorm aufregend auf mich."

Mehr zum Thema dpa / Wolfgang Kumm Pläne des neuen Intendanten - Reese holt Castorf ans Berliner Ensemble Intendantenwechsel am Berliner Ensemble: Nach 18 Jahren geht Claus Peymann. Nachfolger Oliver Reese stellte nun sein Konzept vor. Unter den Regisseuren des neuen BE wird auch Frank Castorf sein, unfreiwillig scheidender Intendant der Volksbühne.

Nervöser Jazz und gleich viermal Benjamin

Anfangs ist "Panikherz" auf der Bühne des Berliner Ensembles ein amüsanter Ritt durch Benjamins Kindheit und Jugend in der westdeutschen Provinz, gefangen im linksalternativen Pastorenelternhaus zwischen Geigenunterricht und Bio-Müsli, zwischen Pubertät und dem Gefühl: Ich muss hier weg! Der Text von Stuckrad-Barre - gekürzt und verdichtet von Oliver Reese - ist ein Feuerwerk der pointierten Beobachtungen, lustig und scharfzüngig. Er ist gleichzeitig ein hyperaktiver Selbst-Bespiegelungs-Exzess. Untermalt wird das auf der Bühne passend vom jazzigen, nervösen Soundtrack von Jörg Gollasch, live gespielt von einer sechsköpfigen Band. Gleich vier Schauspieler - zwei Männer und zwei Frauen - sind Benjamin von Stuckrad-Barre. Zuerst verkörpern sie klar aufgeteilt verschiedene Lebensphasen: Carina Zichner das Kind, Laurence Rupp den Pubertierenden, Bettina Hoppe die cleane Version im Hier und Heute und Nico Holonics - in den Stuckrad-Barre typischen weißen Jeans - den Erwachsenen auf Schwindel erregendem Höhenflug. "Interviews, Fernsehen, Tournee, Buchveröffentlichung. Interviews, Fernsehen, Tournee, Fernsehen, Tournee, Interviews, Fernsehen, Tournee, Buchveröffentlichung. Das Karussell drehte sich immer schneller und ich mit einem Pferd mit Blaulicht oben drauf. Ständig konfrontiert mit dem eigenen Bild in der Öffentlichkeit."

Kokain im Gegenwert des Bruttoinlandprodukts von Japan

Es geht jetzt krachend und steil immer weiter abwärts: Essstörung, Kokain bis nichts mehr reingeht, Alkohol, Schlafentzug, Beruhigungsmittel. Je morastiger der Drogensumpf, desto mehr verschwimmen die verschiedenen Ichs, die verschiedenen Benjamine auf der Bühne. Nico Holonics beginnt etwa: "Da könnte man doch jetzt denken: Rückfall! Allseitiger Nervenzusammenbruch, letzte Zuflucht: Panikdoktor. Aha. Endet unschön so etwas. Das lassen wir künftig besser wieder bleiben. Aber ... Nervenzusammenbruch ... Geil!, sagt da die Sucht. Da haben wir doch einen Anhaltspunkt. Und schon saß ich im Taxi. Auf zur Zürcher Landstraße, da würde ich was finden." Bettina Hoppe setzt ein: "Ein Herz kann man nicht reparieren. Ist es einmal vorbei, für immer entzwei. Ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß wie das geht, es ist meistens zu spät... Wie schön das jetzt wäre, hier in diesem legendären Chateau Marmont Drogen zu nehmen. Wo doch jede glatte Oberfläche in jedem Zimmer die Ausstrahlung hat; auf dieser Oberfläche wurde in den letzten Jahrzehnten Kokain im Gegenwert des Bruttoinlandprodukts von Japan zerkleinert und aufgesaugt.

Was hinter der Dauerschleife steckt, bleibt offen

Für Benjamin von Stuckrad-Barre war die Musik von Udo Lindenberg seit seiner Kindheit immer wieder die Rettung. Im Buch "Panikherz" spielen seine Bewunderung für ihn, später seine Freundschaft zu ihm, eine große Rolle. Seine Lieder durchziehen deshalb das Stück, live gesungen von den Schauspielern. Aber auch Oasis kommt vor, Nirvana, kurz mal Rammstein. Es ist eine hyperaktive Inszenierung, so wie ja auch ihr Protagonist hyperaktiv ist. Die Schauspieler spielen sich die Seele aus dem Leib. Das ist intensiv, aber manchmal auch zu überzogen. Es regnet Kokain in rauen Mengen, vermutlich ist es Mehl, das die Schauspieler im Gesicht und auf dem Boden verteilen, aus großen Plastikbeuteln oder Papierbriefen. Dann: Klinik. Dann doch wieder Drogen. Dann: na gut, wieder Klinik. Leider nutzt sich das ab, es wird langweilig. Oliver Reese hält sich diesbezüglich leider zu sehr an die Vorlage. Er fügt der Selbstinszenierung und Lebensbeichte von Stuckrad-Barre keine weitere Ebene hinzu. Diese Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand woher kommt sie, warum geht sie nicht weg? Diese Fragen kommen zwar vor, werden aber teilweise verschluckt vom lauten Drogen- und Entzugsreigen in Dauerschleife. Bei Schauspielern und Regisseur herrscht am Schluss ausgelassene Stimmung, das Ensemble und die Band ernten Jubel und Beifall. Sie bedanken sich mit einem Song, den sie als Zugabe zum Besten geben.

"Panikherz" von Benjamin von Stuckrad-Barre, bearbeitet und inszeniert von Oliver Reese, wird am Berliner Ensemble wieder am Dienstag, 20. Februar, und am Mittwoch, 28. Februar, gespielt.

Sendung: Inforadio, 18.02.2017, 8.55 Uhr