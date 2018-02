dpa/ Jens Kalaene Audio: Inforadio | 12.02.2018 | Barbara Wiegand | Bild: dpa/ Jens Kalaene

Opernkritik | Tcherniakov inszeniert Wagner - Schöne Momente - aber insgesamt eher zäh

12.02.18 | 08:30 Uhr

Mit Wagners "Tristan und Isolde" hat die Berliner Staatsoper die erste große Premiere nach ihrer Wiedereröffnung gefeiert - mit einem hochkarätigen Ensemble. Das Versetzen der Handlung in die Gegenwart ist aber nur bedingt gelungen. Von Barbara Wiegand

Tristan und Isolde, das ist die Geschichte vom treuen Vasallen des Königs Marke, der seinem Herrn die Isolde als Braut bringen will - aber eigentlich selbst von ihr und einem geheimnisvollen Trank verzaubert ist. Es ist die Geschichte von Verrat, verlorener Ehre, Schuld, Sühne und der Liebe zwischen zweien, die nicht im Leben noch im Tod wirklich vereint und doch innig verbunden sind. In Wagners Oper sind sie das vor allem durch die Musik, die anstelle einer dürftigen Handlung die Bilder im Kopf entstehen lässt, dicht verwoben dabei die Stimmen der Instrumente und die der Sänger.

Sänger und Orchester nicht immer in Harmonie

Eigentlich sind Daniel Barenboim und seine Staatskapelle bekannt dafür, dieses musikalische Netzwerk zwischen den Sängern auf der Bühne und den Musikern unten im Orchestergraben ganz dicht zu spinnen. Aber an diesem Abend gelingt ihnen das nicht immer. Zwar hört man Wagners Klangvielfalt, aber im akustisch nicht unumstrittenen frisch sanierten Haus klingt das so kompromisslos klar, so dominant an manchen Stellen, das vage Zwischentöne kaum durchdringen und die Sänger ein ums andere Mal übertönt werden.

Inszenierung teils aufgesetzt und statisch

Vielleicht kommt die eigentlich so präsente Anja Kampe als Isolde deshalb stimmlich manchmal an ihre Grenzen - klingt dann schrill, spitz statt voll. Andreas Schager als Tristan an ihrer Seite dagegen ist voller Power, singt gerade heraus, und scheint sich dabei nicht so richtig wohlzufühlen in der Rolle, wie sie ihm Regisseur Dmitri Tcherniakov zugedacht hat. In seinem Anzug kommt Tristan rüber wie ein Buchhalter, nicht wie der zwischen Königstreue und Liebe zerrissene Held Tristan. Vielleicht wollte Tcherniakov ja überzeichnen, aber das Ganze wirkt aufgesetzt und statisch.

Schöne Momente an einem insgesamt zähen Abend

Zur spärlichen Handlung ist dem russischen Regisseur wenig eingefallen: Die sagenhafte Geschichte ein bisschen auf heute getrimmt, macht er aus dem König und seinen Mannen Politiker oder Wirtschaftskapitäne, die auf der loungeartig gestalteten Brücke ein mächtiges Schiff zwischen den Reichen und Märkten umhersteuern. Und diese Seefahrt, die ist ziemlich lang - bis sie schließlich irgendwo im Nirgendwo endet. Tristan, gestrandet gleichsam in einem kalten, kargen Zimmer, wartet auf den Tod und seine Isolde. Doch, so aufgesetzt das Ganze von der Inszenierung her bleibt: Wenn Tristan seine schöne Isolde besingt, beschwört, wenn sie ihn vielleicht im Tode wiederfindet, dann klingt für lange schöne Momente diese innige Einheit zwischen Orchester und Sängern an, die diese Oper von Tristan und Isolde ausmacht. Schöne, dichte Momente an einem insgesamt eher zähen, selten wirklich anrührenden Abend.