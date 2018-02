Bild: © Harald Hauswald/OSTKREUZ

Harald Hauswald fotografierte in den 80er Jahren in Ost-Berlin. Unter seinen Aufnahmen finden sich oft Alltagsszenen, aus denen viel über das damalige Lebensgefühl herauszulesen ist. Im Bild: ein Fest an der Weberwiese in Berlin-Friedrichshain, 1984.

Vom 14. Februar 2018 an werden Werke von Harald Hauswald in der Bundesstiftung Aufarbeitung in der Berliner Kronestraße 5 gezeigt, unter dem Titel: "Voll der Osten. Leben in der DDR".