Als das "Wunder der Heliane“ vor fast 90 Jahren in Hamburg uraufgeführt wurde, schüttelten viele Zuschauer nur den Kopf – zu wunderlich erschien ihnen das Stück. An der Deutschen Oper gelingt nun eine sehenswerte Inszenierung. Von Barbara Wiegand

Die Bühne - ein holzvertäfelter Saal – ist in kaltes Neon- oder fahles Morgenlicht gehüllt. Hier macht die Heliane ihre Aussage. Vor ihrem Mann, dem König – und ihrem Volk. Sie erzählt von der Nacht, als sie zu dem totgeweihten Fremden in die Zelle ging, sich enthüllte, und sich ihm fast hingab.

Dabei macht Loy gar nicht erst den Versuch, die verquaste Story auf irgendeine Weise heutig zu deuten. Vielmehr konstruiert er für seine Heliane einen recht nüchternen Rahmen, in dem sich die Geschichte entfalten kann. Und in der Konsequenz und Beharrlichkeit, in der er das tut, gelingt es dem Essener Regisseur, Bodenhaftung zu behalten.

Ihnen gelingt es, zwischen all dem was Korngold in seiner Komposition so auffährt an Pauken, Trompeten, Geigen und allerlei Tasteninstrumenten klare Sicht auf die Klangfarben zu wahren, expressionistische Effekte zu extrahieren. Um dann wieder ein sphärisches Ganzes entstehen zu lassen. Dazu die Sänger: Sie müssen dieser klanglichen Wucht aus dem Graben einiges entgegensetzen. Und tun das auch an diesem Abend.

Allen voran Sara Jakubiak in der Titelpartie. Es heißt, die Heliane sei so schwer zu singen wie die Partien in Madame Butterfly und Turandot hintereinander. Mit warmem, glitzernd sich über alles legendem, hellen Vibrato meistert die Sopranistin das ziemlich brillant. Im ersten Akt steht sie nackt da, mit stimmlich und körperlich natürlicher Präsenz, schwankend zwischen Sinn und Übersinnlichkeit.