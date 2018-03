Museum für Kommunikation Audio: Inforadio | 14.03.2018 | Susanne Bruha | Bild: Museum für Kommunikation

Neue Ausstellung im Museum für Kommunikation - 90 Jahre Popmusik - in drei Räumen

15.03.18 | 10:48 Uhr

90 Jahre deutsche Popmusik sind ein weites Feld, von Marlene Dietrich bis Tokyo Hotel. Das Berliner Museum für Kommunikation will dem Thema in einer neuen Ausstellung gerecht werden: in nur drei Räumen. Ein hehrer Versuch. Von Susanne Bruha

Da haben sich die Macher der Ausstellung ganz schön was vorgenommen. 90 Jahre deutsche Popmusik will das Berliner Museum für Kommunikation beleuchten und dabei weder beliebig zu werden noch zu mainstreamig. Wobei Mainstream zu sein eigentlich das Wesen von Popmusik sei, sagt Kurator Jan Christoph Greim: "Oft fängt es im Kleinen an mit einem Protest der Jugendlichen gegen ihre Eltern. Ab einem gewissen Punkt etabliert sich Popmusik und wird für eine breite Masse zugänglich." So wurden die Beatles oder Elvis eben irgendwann salonfähig genau wie Punkmusik oder Hip Hop.

Deutsche Popgeschichte im Schnelldurchlauf

Am Startpunkt hängen Kopfhörer für die Besucher bereit, schließlich ist der Sound hier Ausstellungsgegenstand. Auf einer Videoleinwand laufen Musikvideos aus den 2000er Jahren. Die Ärzte, Sammy De Luxe, die No Angels. An anderen Hörstationen wird die deutsche Popgeschichte im Schnelldurchlauf erzählt.

Von der Loveparade bis Peter Alexander

Die Ausstellung startet im Heute und führt die Besucher durch drei Räume zurück in die 1920er Jahre. Pragmatisch werden die offensichtlichen Trends abgearbeitet. Von der Loveparade geht es zurück zur Neuen Deutsche Welle. Vom Ostpunk dann weiter in die 1970er zu den Ursprüngen der elektronischen Musik und dem deutschen Lieblingsexportband dieser Phase: Kraftwerk. Im letzten Raum wird die Nachkriegszeit behandelt. Bevor der Beat in die deutschen Wohnzimmer schallte, ließ nach dem Krieg sogenannte Heile Welt Musik mit Peter Alexander die deutschen Herzen höher schlagen. Zuvor war im Dritten Reich der Swing verboten und in den 1920er Jahren Kokain die Modedroge in den Berliner Clubs.

Die Prinzen als Comedian Harmonists der Wiedervereinigung?

Die Stärke der Ausstellung liegt darin, dass sie Parallelen zu allen Zeiten für alle Generationen aufzeigt. Die Euphorie der Eltern- und Großelterngeneration für die Beatles wird so emotional nachvollziehbar für die Loveparade-Generation und umgekehrt. Der Einfluss der deutschen Geschichte auf die Popmusik wird am Beispiel der Comedian Harmonists erzählt: Das von den Nazis verfolgte Ensemble konnte nach dem Krieg nicht wieder an die Erfolge aus den 1930er Jahren anknüpfen. Für Kurator Jan Christop Greim schließt sich der Kreis nach der deutschen Wiedervereinigung: "In den neunziger Jahren gab es die Prinzen, die waren auch eine A-Capella-Band wie die Comedian Harmonists. Die Prinzen waren die ersten wirklichen Stars aus der ehemaligen DDR im wiedervereinigten Deutschland. Die sind so ein bisschen die Wiedervereinigungsband."

Infos im Netz Museum für Kommunikation - Die Ausstellung Oh Yeah! Popmusik in Deutschland. 15. März bis 16. September 2018

Unter 200 Exponaten auch sechs Plastikpenisse

Die Ausstellung "Oh Yeah! Popmusik in Deutschland" zeigt achtzig Stunden Audio- und Videomaterial sowie 200 Exponate - darunter originale Plateau-Stiefel von der Loveparade, selbstgebrannte CDs und der "Liebe ist für alle da"- Fankoffer von Rammstein mit sechs Plastikpenissen. Das alles sieht und hört sich gut weg, bleibt allerdings bei der Größe des Themas eben doch nur exemplarisch. Damit ist die Ausstellung eine schöne, wenn auch oberflächliche Zusammenfassung von 90 Jahren deutscher Popmusik.

