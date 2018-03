Werke von Andy Warhol, Sigmar Polke und Pipilotti Rist - wer diese und andere Objekte noch in Berlin sehen will, sollte nicht mehr zu lange zögern. Die bedeutende Sammlung von Erika und Rolf Hoffmann geht nämlich nach Dresden - als Geschenk.

"Die Sammlung Hoffmann ist eine Ausnahmeerscheinung unter den großen privaten Kunstsammlungen der Welt", sagte SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann am Freitag im Beisein von Erika Hoffmann. Mit der Schenkung erhalte Dresden einen bedeutenden Zuwachs im Bereich der zeitgenössischen Kunst, so Ackermann. Aber nicht nur das: Da viele der Künstler noch leben, verspricht sie sich auch mit Blick auf den weiteren Ankauf von Kunstwerken neue Verbindungen. Die Schenkung werde zu einer Weiterentwicklung der Sammlungen beitragen, erwartet die SKD-Generaldirektorin.

Für Berlin ist es ein Verlust - den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ist hingegen ein großer Coup gelungen. Sie bekommen die international bedeutende Privatsammlung von Erika und Rolf Hoffmann geschenkt, die bislang noch in den Sophie-Gips-Höfen in Berlin-Mitte zu sehen ist.

Erika und Rolf Hoffmann hatten 1968 begonnen, zeitgenössische Kunst zu sammeln. Sie arbeiteten damals in der Familienfirma, dem Hemdenhersteller van Laack in Mönchengladbach. Andy Warhol porträtierte die Hoffmanns 1980 und gestaltete ihre Hemden für eine Modenschau in Manhattan. Die 79 Jahre alte Mäzenin Erika Hoffmann führte die Sammlung nach dem Tod ihres Mannes 2001 fort und erweiterte den Fokus in Richtung Osteuropa.

Mäzenin Hoffmann freute sich am Freitag über den Umzug ihrer Kunstschätze an die Elbe: "Ich bin überglücklich über dieses sehr schöne neue Zuhause und hoffe, dass das Dresdner Publikum das auch belebend annimmt", sagte Hoffmann. Sie ging auch auf den Umstand ein, dass sie und ihr Mann Anfang der 1990er Jahre mit dem Projekt einer Kunsthalle nach einem Entwurf von Frank Stella in Dresden gescheitert waren. Dafür gab sie nicht den Dresdnern die Schuld, sondern dem damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU). Mit Groll blicke sie aber nicht zurück. Für sie bestehe der Hauptreiz nun darin, dass sich ihre Sammlung in die Dresdner integriere.