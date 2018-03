Kulturförderung durch Immobilienkauf: Berlin will das Areal erwerben, wo das Radialsystem V in Friedrichshain zu Hause ist. Stimmt das Abgeordnetenhaus zu, würde das Land erstmals einen Kulturstandort in dieser Größenordnung durch Ankauf sichern.

Das Land Berlin will den Veranstaltungsort erwerben, auf dem das Tanz- und Kulturzentrum Radialsystem V beheimatet ist. Wie die Kulturverwaltung am Mittwoch mitteilte, will der bisherige private Eigentümer das in Friedrichshain gelegene Areal verkaufen - und die Kulturverwaltung rechnet damit, dass das Gebäude, das direkt am Ufer der Spree liegt, bereits in vier bis sechs Wochen in Landesbesitz übergehen kann.

Unter anderem ist das Radialsystem Auftrittsort für die Tanzcompagnie von Sasha Waltz und ihre Gäste, wird aber auch von Musikensembles und Jugendprojekten genutzt.