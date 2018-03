Konzert in der UdK

Seit nunmehr 16 Jahren bezirzt Carla Bruni nicht mehr nur als Model sondern auch als Sängerin ihr Publikum. Am Freitagabend stellte sie in Berlin ihr neues Album vor. Darauf covert sie bekannte Songs von Abba oder AC/DC. Von Jakob Bauer

Auf ihrer offiziellen Website präsentiert sich Carla Bruni ganz in Schwarz.

Sie betritt die Bühne. Mit einer Mischung aus Tänzeln und Schleichen. Wie vielleicht nur sie es kann, trippelt sie näher, immer näher, bis sie am Ende des ersten Songs ganz am vorderen Rand der Bühne steht und in die ehrfurchtsvoll schweigende Menge säuselt.

Was für ein dezenter Auftritt. Was für ein Charisma! Und obwohl die 50-Jährige an diesem Abend größtenteils Cover-Versionen anderer Künstler singt, ist immer sie, eine Grande Dame der französischen Kultur mit den italienischen Wurzeln, Chefin im Saal, hat alles im Griff.

Das liegt auch daran, dass sie den Berlinern von Anfang an viel Honig ums Maul schmiert. Es beginnt mit einem stockenden "guten Abend, Berlin", geht über ein "dolce Berlin" hin zum "ich bin auch eine Berlinerin" und gipfelt im: "Vielleicht brechen wir die Tour ab und bleiben einfach in Berlin?" Das Publikum – Ü50 bis ergraut und ein paar Kids – ist entzückt.