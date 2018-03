Vor einem Jahr wurde bei der Street-Art-Ausstellung "The Haus" eine alte Berliner Bank vor dem Abriss in ein Kunstobjekt verwandelt. Mit "Wandelism" gibt es seit einer Woche ein neues Urban-Art-Kunstwerk - diesmal in einer ehemaligen Wilmersdorfer Autowerkstatt und ebenso bis die Abrissbirne kommt.

Ursprünglich wollten die 60 Street-Art-Künstler, die den Platz von einem Immobilienentwickler zur Verfügung gestellt bekamen, acht Tage lang ihre Werke zeigen. Doch bereits am Eröffnungssamstag bildeten sich gleich zu Beginn lange Schlangen vor dem Kunstprojekt im Stadtteil Wilmersdorf.

Tausende Menschen strömten in den folgenden Tagen in die dem Abriss geweiht alte Autowerkstatt in der Wilhelmsaue. Weil der Besucherandrang so groß ist, wurde die Ausstellung nun um eine Woche bis zum Samstag, 31. März verlängert.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber erwünscht, wodurch sich die Ausstellung finanziert. Zudem wollen die Künstler mit den Einnahmen gemeinsam mit Kindern eine Kita verschönern.