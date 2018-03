Mit der traditionellen Verleihung des Deutschen Hörbuchpreises ist am Dienstagabend in Köln das internationale Literaturfest lit.Cologne eröffnet worden. Dabei gingen gleich mehrere Auszeichnungen nach Berlin. In der Kategorie "Bestes Hörspiel" wurde der Berliner Autor und Regisseur Paul Plamper für "Dienstbare Geister" geehrt. Das gesellschaftskritische Stück führt zwei gegenläufige Geschichten über Migration zusammen: 1905 wandert eine junge Berlinerin nach Kamerun aus, 2015 verlässt ein Kameruner seine Heimat in Richtung Deutschland. Plamper, der auch die Online-Plattform "Hörspielpark" betreibt, hat mit seinen Werken bereits viele Preise gewonnen, unter anderem den Prix Europa, und den Hörspielpreis der ARD.

Auch die Preise für die Interpretation gingen nach Berlin. Die Berliner Theaterschauspielerin Valery Tscheplanowa wurde für "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war" von Paulus Hochgatter geehrt. "Mit verzaubernder Stimme sagt sie alles, was zu sagen ist", heißt es in der Begründung der Jury. Tscheplanowa war unter anderem jahrelang festes Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin.

Für seine Interpretation von Walter Moers' "Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr" wurde der Berliner Synchron- und Hörspielsprecher Andreas Fröhlich gewürdigt. Wie er das Buch lese, sei "überaus virtuos, ernsthaft leicht und süchtig machend komisch", so die Jury. Fröhlich wirkt unter anderem bei der populären Kinder-Hörspielserie "Die drei ???" mit.

Bestes Sachhörbuch war die Dokumentation "Fritz Bauer. Sein Leben, sein Denken, sein Wirken" von Dr. David Johst. Der gebürtige Berliner und Historiker