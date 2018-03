Der Schöpfer der "Kindertransport"-Denkmäler, der deutsch-israelische Bildhauer Frank Meisler, ist tot. Der Holocaust-Überlebende starb am Samstag im Alter von 92 Jahren, wie eine Mitarbeiterin seiner Galerie im Tel Aviver Vorort Jaffa am Montag bestätigte. Meisler sei am Sonntag beigesetzt worden.

Seine lebensgroßen Bronze-Skulpturen von Kindern und Jugendlichen mit Koffern sind an zentralen öffentlichen Orten zu sehen - zum Beispiel am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, in Danzig oder in London. Die Denkmäler erinnern an die jüdischen Kinder, die in der NS-Zeit aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei gerettet werden konnten, aber auch an die, die in die Konzentrationslager deportiert wurden.