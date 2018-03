Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Stärker als die Vertreter der in Frankreich erfundenen Richtung des Realismus entdecken die Berliner Realisten erstmals das soziale Elend als Thema. "Da war die Kunst in Berlin etwas ganz Neuem auf der Spur, was es vorher so nicht gegeben hat", erklärt Tobias Hoffmann, Direktor des Bröhan-Museums und Kurator der Ausstellung. Der Berliner George Grosz ist nur ein namenhafter Vertreter. Sein Aquarell "Im Café" können sich Besucher ebenfalls anschauen.