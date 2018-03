Schlicht unterhalten mit "Take it Easy"

"Take It Easy" hat am Donnerstag im Wintergarten Berlin Premiere gefeiert - eine Show mit Akrobatik, Zauberkunst und Live-Musik. Ein "Roadtrip zu den Wurzeln des Rock und Pop" verspricht das Programm. Was wirklich geboten wird, hat Nadine Kreuzahler herausgefunden.