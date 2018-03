Das Konzert fängt mit einem Verwirrspiel an: nacheinander kommen sechs Frauen auf die Bühne, alle in einem schrillen Kostüm. Jede von ihnen könnte Fever Ray sein. Aber zwei positionieren sich an den Percussions, eine am Keyboard und tja, die restlichen drei schnappen sich jede ein Mikrofon. Welche von ihnen ist also Fever Ray? Die in dem Kostüm einer muskelbekackten Bodybuilder-Karikatur? Die im engen, glitzernden Outfit einer sexy Fitnesstrainerin? Nein. Das sind die beiden Sängerinnen und Tänzerinnen, die Fever Ray den ganzen Abend lang flankieren und ihr nicht von der Seite weichen.

Freimütig singt Fever Ray darauf über Geschlechtsorgane und Geschlechtsverkehr, über Gewalt und Sex, Liebe und Begehren, Macht und Scham. Im Song "Falling" heißt es: "She makes me feel dirty again, that old feeling of shame." In der ausgekoppelten Single "To the Moon and back" singt Karin Dreijer Andersson davon, wie sie mit den Fingern in eine Vagina eindringen will: "First, I take you, then you take me, breathe some life into a fantasy, your lips, warm and fuzzy. I want to run my fingers up your pussy." Im Video dazu lässt sie sich genüßlich anpinkeln. Im Song "This Country" wird es explizit politisch: "Free abortions and clean water" heißt es da, "destroy nuclear".

Auf der Bühne in der Columbiahalle reckt sie mit ihren Tänzerinnen die Fäuste in die Luft und deutet Sexspielchen an. Kämpferisch und cool geht es zur Sache, aber auf keinen Fall spaßbefreit, sondern im Gegenteil sehr befreiend und auch humorvoll. Immer wieder tanzen die drei völlig hemmungs- und losgelöst.