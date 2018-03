Die Deutsche Film- und Fernsehakademie entschuldigt sich für einen Fauxpas ihrer Studenten: Die Erstsemestlerinnen der Hochschule haben einen Film in einer Kirche in Kroatien gedreht. Dabei fotografierten sie eine Frau vor dem Altar - barbusig.

Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) hat sich für die Nackt-Aufnahmen in einer Kirche in Kroatien entschuldigt. Die Aufnahmen machten Erstsemestlerinnen der Hochschule während eines Fotoshootings in der Küstenstadt Dubrovnik. Die DFFB wolle sich "von ganzen Herzen bei der Kirche und den Bürgern von Dubrovnik entschuldigen", teilte der Direktor Ben Gibson am Donnerstag auf der Internetseite der Hochschule mit.

"Es passiert leider manchmal, dass jungen Filmmachern, die ihre ersten Schritte unternehmen, grundsätzliche Fehler unterlaufen, die andere Menschen unbeabsichtigt verletzen oder angreifen, wie in diesem Fall", heißt es in der DFFB-Mitteilung. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass drei Studentinnen der Berliner Hochschule eine 64-jährige Frau mit nackter Brust in einer Kirche und anderen historischen Stätten der Adriastadt fotografiert und gefilmt hatten. Unter anderem äußerten sich ein katholischer Bischof und ein Professor der Universität Dubrovnik kritisch zu dem Aufnahmen.